Hamilton denkt an MotoGP oder Daytona500

Donnerstag, 13.04.2017

"Also ich würde lieber ein MotoGP-Rennen fahren oder beim Daytona 500 antreten", sagte der 32-Jährige vor dem Großen Preis von Bahrain: "Auf alle Fälle könnte ich mir nicht vorstellen, einen Grand Prix auszulassen."

Alonso hatte am Mittwoch angekündigt, am 28. Mai bei der 101. Auflage des Spektakels Indy 500 auf dem Indianapolis Motor Speedway zu fahren. Der 35-Jährige steigt für das Rennen der IndyCar Series wie in der Formel 1 in einen McLaren-Honda und wird den am gleichen Tag stattfindenden Großen Preis von Monaco verpassen.

Wer den Spanier in Monte Carlo ersetzen wird, ist noch unklar. Als Favorit gilt der Brite Jenson Button, der nach der Saison 2016 seine Karriere beendet hatte, aber noch bei McLaren unter Vertrag steht.

Alle Formel 1 News in der Übersicht