Alonso: Indy 500 nur ein Abstecher

Donnerstag, 13.04.2017

2018 will Alonso mit McLaren-Honda wieder an der Spitze der Königsklasse fahren. "Ich fühle, dass ich besser fahre als jemals zuvor. Im nächsten Jahr gibt es nur ein Ziel für mich: Um die WM zu kämpfen", sagte Alonso. In dieser Saison hat der McLaren-Honda erneut große Defizite im Vergleich zur Konkurrenz von Mercedes und Ferrari, Alonso schied bei den beiden ersten Rennen des Jahres in Australien und China aus.

Alonso hatte am Mittwoch angekündigt, am 28. Mai bei der 101. Auflage des Spektakels Indy 500 auf dem Indianapolis Motor Speedway zu fahren - dafür verzichtet er auf die Teilnahme beim Großen Preis von Monaco. Nach dem Formel-1-Rennen in Russland (30. April) wird Alonso in die USA fliegen. "Ich werde im Simulator sitzen, und wenn alles optimal läuft, dann fahre ich meinen ersten Test", sagte er.

