Kehrt Alonso zu Renault zurück?

Sonntag, 16.04.2017

Renault bemüht sich intensiv um die Dienste ihres Ex-Fahrers und Doppelweltmeisters. Das berichtet Auto Bild Motorsport. Demnach fanden am Wochenende bereits erste Gespräche zwischen Alonso-Manager Luis Garcia Abad und Renault-Motorsportchef Cyril Abiteboul hinter verschlossenen Türen in der Hospitality der Franzosen statt.

Renault möchte neu angreifen und bereits in der kommenden Saison siegfähig sein. 2019 soll dann der Titel her. Mit Alonso und Nico Hülkenberg wollen die Franzosen das dazu passende Fahrerduo.

"Ich werde mich nach der Sommerpause entscheiden, was ich tun werde", sagte Alonso am Donnerstag in Bahrain. Er stellte auch klar: "Um fünfte Plätze zu fahren wird keinen Sinn mehr für mich machen. Ich will Rennen und Titel gewinnen."

Alonso gewann 2003 sein erstes F1-Rennen im Renault und ergatterte in den beiden darauffolgenden Jahren zwei WM-Titel.

