Lowe als Technikchef bei Williams vorgestellt

Donnerstag, 16.03.2017

Lowe hatte seinen vorherigen Arbeitgeber Mercedes nach drei Konstrukteurs-Weltmeisterschaften in Folge am 10. Januar verlassen. Von 1987 bis 1993 hatte er in der goldenen Ära von Williams zu jeweils drei WM-Titeln bei den Fahrern und Konstrukteuren beigetragen.

Angeblich war sein Wechsel Teil des Transfers von Valtteri Bottas von Williams zu Mercedes, wo der Finne das Cockpit des zurückgetretenen Weltmeisters Nico Rosberg übernahm. Die neue Saison beginnt am 26. März in Melbourne.

Alle Infos zur Formel 1