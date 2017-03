Vettels Sieg verleiht Ferrari-Aktien Flügel

Dienstag, 28.03.2017

Am Dienstag legte das Papier weitere 1,2 Prozent auf 68,70 Euro zu.

Die auch an der New Yorker Wall Street gelistete Ferrari-Aktie meldete ein Plus von drei Prozent auf 73,93 Dollar. Ferrari war Anfang 2016 vom Mutterkonzern Fiat Chrysler (FCA) ausgegliedert worden und als selbstständiges Unternehmen in Mailand und in New York an die Börse gegangen.

Alle News zur Formel 1