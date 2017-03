Entscheidung über Cockpitschutz Halo bis April

Donnerstag, 23.03.2017

Allerdings gab der Brite auch zu bedenken, dass eine "endgültige Entscheidung bis Ende April" getroffen werden müsse. Ansonsten sei auch die Einführung zur kommenden Saison gescheitert.

Ursprünglich sollte der Halo bereits in der am Sonntag in Melbourne (7.00 Uhr MESZ/RTL und Sky) beginnenden Saison 2017 eingesetzt werden, die Strategiegruppe der Formel 1 entschied sich im vergangenen Juli aber überraschend gegen die Einführung.

Vor allem wegen der für ein Formel-Auto ungewöhnlichen Optik ist der Halo nach wie vor ein Streitpunkt. Die FIA hat eine um 17 Prozent höhere Überlebenschance durch den "Heiligenschein" bei verschiedenen Unfallszenarien errechnet und damit die Zustimmung der meisten Fahrer gewonnen. Das Konzept umfasst zwei Streben aus Titan, die seitlich am Cockpit nach vorne geführt und in der Mitte von einer Hauptstrebe gestützt werden.

Eine Alternative zu diesem System sieht Whiting derzeit weiterhin nicht: "Im Moment ist der Halo die einzige Vorrichtung, die uns überzeugt. Aber wir sehen uns auch andere Systeme an." Weitere Tests seien "nicht vorgesehen", erklärte der 64-Jährige weiter: "Die Rennställe haben 2016 damit genügend Erfahrungen machen können."

