Di Resta bleibt Ersatzfahrer bei Williams

Montag, 20.02.2017

Hinter Routinier Felipe Massa (35/Brasilien) und dem Debütanten Lance Stroll (18/Kanada) ist der ehemalige DTM-Champion dritter Fahrer des Traditionsrennstalls.

Di Resta hat in seiner Karriere 58 Rennen in der Königsklasse bestritten, in der Saison 2017 wird er zudem wieder für Mercedes in der DTM fahren.

