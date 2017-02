Medien: Wehrlein verpasst Formel-1-Test

Donnerstag, 16.02.2017

Wie das Fachportal autosport.com am Donnerstag berichtete, hat der Neuzugang des Schweizer Sauber-Rennstalls wegen seiner Ende Januar erlittenen Nackenverletzung von den Ärzten keine Starterlaubnis erhalten.

Wehrlein hatte am 21. Januar beim Race of Champions in Miami einen Unfall, nach dem er auf Anraten der Ärzte seine Teilnahme abbrach. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, hieß es damals.

Am 6. Februar hatte Sauber eingeräumt, der 22-Jährige unterziehe sich weiteren medizinischen Untersuchungen. Das Team erklärte damals weiter, man werde "zu gegebener Zeit Informationen bekannt geben."

Vom 7. bis 10. März stehen in Barcelona weitere Testfahrten auf dem Programm. Die neue Saison beginnt am 26. März in Melbourne.

Alle Infos über Pascal Wehrlein