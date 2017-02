Hamilton dominiert auch zweiten Testtag

Dienstag, 28.02.2017

Hamilton war sogar knapp acht Zehntelsekunden schneller als noch am Montag, der Vizeweltmeister spulte zudem die meisten Runden (66) ab und hinterließ einen starken Eindruck. Am Nachmittag muss der Favorit auf den WM-Titel das Cockpit jedoch räumen, dann darf Teamkollege Valtteri Bottas ran. Der 27-Jährige kam im Winter als Ersatz für den zurückgetretenen Weltmeister Nico Rosberg zu den Silberpfeilen.

Supertalent Max Verstappen schaffte es bei seinem ersten Einsatz im Red Bull in diesem Jahr auf den fünften Platz, der 19-Jährige hatte 2,229 Sekunden Rückstand auf Hamilton. Die vierstündige Testsession musste am Mittag unmittelbar vor dem Ende kurz unterbrochen werden, nachdem der Franzose Esteban Ocon mit seinem Force India am Rand der Strecke liegen geblieben war.

Die deutschen Fahrer Sebastian Vettel (Ferrari) und Nico Hülkenberg (Renault) sind erst am Mittwoch wieder im Einsatz. Pascal Wehrlein (Sauber) fehlt in der noch bis Donnerstag dauernden ersten Testwoche wegen einer Rückenverletzung. Der 22-Jährige soll beim zweiten und letzten Test vom 7. bis 10. März in Barcelona fahren.

Alle Formel-1-News im Überblick