Wehrlein verpasst Test in Barcelona

Freitag, 17.02.2017

"Es tut mir leid für das Team, aber wir kommen stärker zurück", schrieb der 22-Jährige bei Twitter. Als Ersatz für den Sauber-Neuzugang soll Medienberichten zufolge Ferrari-Junior Antonio Giovinazzi (Italien) ins Cockpit steigen.

Wehrlein hatte am 21. Januar beim Race of Champions in Miami einen Unfall, nach dem er auf Anraten der Ärzte seine Teilnahme abbrach. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, hieß es damals. Am 6. Februar hatte Sauber eingeräumt, der 22-Jährige müsse sich weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen.

Vom 7. bis 10. März stehen in Barcelona weitere Testfahrten auf dem Programm. Die neue Saison beginnt am 26. März in Melbourne.

