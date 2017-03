Milliardärssöhnchen mit Talent im Gepäck

Donnerstag, 16.03.2017

Besucht man die Website von Lance Stroll, so blickt man einem 18-Jährigen in Großaufnahme entgegen. Die linke Kopfseite von einem Rennhelm bedeckt, die rechte Seite seines Gesichts klar erkennbar. Dazu steht in großer, weißer Schrift: "The Racer Behind The Man."

Ein Rennfahrer also. Darauf legt Stroll großen Wert. Dass er ein Rennfahrer ist. Einer, der Rennen fahren kann. Weil er schnell ist, weil er Talent hat. Und nicht, weil er der Sohn eines Milliardärs ist.

Genau das wird dem Kanadier nämlich seit Beginn seiner Motorsport-Karriere vorgeworfen. Dass er es nur wegen dem Vermögen seines Vaters in die Spitze des Motorsports geschafft hat. Dass er ein Paydriver ist, der in seinem Gasfuß mehr Geld als Talent sitzen hat.

Williams ließ sich davon nicht beeinflussen und gab Anfang November letzten Jahres bekannt, Stroll als Stammfahrer für die Saison 2017 verpflichtet zu haben. Ursprünglich an der Seite von Valtteri Bottas geplant, darf sich der Teenie nach dessen Wechsel zu Mercedes neben Felipe Massa versuchen.

Ein Milliardärsvater als Geldgeber

Den Ruf des Bezahlfahrers wird Stroll dabei aber wohl nicht so schnell abschütteln können. Zu stark ist der Einfluss von Lawrence Stroll, seinem Vater, der sich über die letzten Jahrzehnte einen Namen als Mode-Tycoon gemacht hat, ein geschätztes Vermögen von schlappen 2,5 Milliarden Dollar besitzt und als Autofanatiker gilt. So gehört Stroll Senior nicht nur die frühere Formel-1-Rennstrecke in Mont-Tremblant (Kanada), sondern auch eine Ferrari-Sammlung mit einer Stückzahl von 25 Exemplaren der italienischen Edelmarke.

Lance Stroll ist 2017 der jüngste Fahrer im Formel-1-Feld © xpb

Ganz nebenbei arbeitete Vater Stroll am Eintritt in die Königsklasse des Motorsports. Er verhandelte vor rund zwei Jahren mit Sauber über eine Übernahme des Schweizer Rennstalls und war offenbar als Teilhaber der Formel 1 im Gespräch. Als beide Vorhaben scheiterten, konzentrierte er sich auf die Karriere seines Sohnes.

Diese verlief bisher erstmal typisch für einen ambitionierten Nachwuchsfahrer. Mit acht Jahren nahm Stroll Junior erfolgreich an den ersten Kartmeisterschaften teil, ehe er - mit einem Platz in der Ferrari Driver Academy ausgestattet - fünf Jahre später den Sprung in den europäischen Formelsport schaffte. Die italienische Formel-4-Meisterschaft gewann er 2014 auf Anhieb. Auch in der Toyota Racing Series im Folgejahr kürte er sich zum Champion.

Mit Dominanz zum Titel

2015 folgten dann der Aufstieg in die Europäische Formel 3 und gleichzeitig die ersten Dämpfer in der noch jungen Laufbahn. In Monza provozierte er einen Horrorcrash, bei dem er sich mehrfach überschlug. In Spa verursachte er nur Wochen später einen weiteren heftigen Unfall. Er wurde bestraft, lediglich Fünfter in der Gesamtwertung. Viel wichtiger aber noch: Er lernte aus seinen Fehlern.

Nur eine Saison später war er der Pilot, der seiner Konkurrenz um die Ohren fuhr. In 30 Rennen manövrierte er sein 230-PS-starkes Automobil 20 Mal aufs Podest und zu 14 Siegen. Mit 507 Punkten gewann er die Meisterschaft souverän vor Prema-Teamkollege Maximilian Günther (322).

Es ist das zehnte Auto, welches in der Formel 1 an den Start geschickt wird /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=2.html © Force India 3/53 Dem Anlass angemessen posieren Sergio Perez (l.) und Esteban Ocon neben ihrem neuen Baby /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=3.html © Force India 4/53 Auch wenn die Nase vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig daherkommt /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=4.html © Force India 5/53 Gleiches gilt auch für die gigantische Flosse auf dem Rücken des VJM10. Damit ist Force India allerdings nicht allein /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=5.html © Force India 6/53 Aber zurück zu den schönen Seiten! Alles in allem kann sich die Arbeit von Technikchef Andy Green und seinem Team sehen lassen. Die dicken Schlappen von Pirelli tragen aber auch ihren Teil dazu bei /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=6.html © Force India 7/53 Beim Farbschema hatte sich bei der offiziellen Präsentation nicht viel getan. Doch Moment! So ganz fertig waren die Designer eben noch nicht ... /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=7.html © getty 8/53 Toro Rosso STR12: Das Warten hat sich gelohnt! Der Toro Rosso erstrahlt in neuem Glanz, die rote Airbrushbemalung ist Geschichte /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=8.html © getty 9/53 Stattdessen gibt's ein leuchtendes Rot auf leuchtendem Blau mit schillernden Silber-Bullen. Dosig! /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=9.html © scuderia toro rosso 10/53 Und hier nochmal ein Foto aus dem Studio. Auffällig: Toro Rosso hat die wohl eleganteste Nase aller Teams /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=10.html © https://twitter.com/redbullracing 11/53 Red Bull RB 13: Am Sonntag um Punkt 13.13 Uhr enthüllt Red Bull den neuen RB 13. Mit dabei natürlich auch hier die Finne am Heck. Das Design ist matt gehalten /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=11.html © https://twitter.com/HaasF1Team/ 12/53 Wenig später zog Haas nach. So sieht er aus, der neue Haas VF-17 /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=12.html © https://twitter.com/HaasF1Team/ 13/53 VF-17? Das V steht für "Vertical", ultimativ erinnert der Name an das erste Modell von 1988. Der VF1 war da nämlich der "Very First One" /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=13.html © https://twitter.com/HaasF1Team/ 14/53 Die Finne ist natürlich auch bei den Amerikanern mit von der Partie /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=14.html © https://twitter.com/HaasF1Team/ 15/53 Und noch einmal der Blick von links hinten /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=15.html © williams martini racing 16/53 Der Williams Mercedes FW 40 hat das Licht der Welt erblickt. Der Rennstall aus dem englischen Grove präsentierte am Freitag den neuen Boliden ... /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=16.html © williams martini racing 17/53 ... nachdem man die gerenderte Version ja schon vor einigen Tagen gezeigt hatte /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=17.html © williams martini racing 18/53 Und so sieht der FW 40 also in natura aus /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=18.html © williams martini racing 19/53 Von vorn sieht der Renner für die Saison 2017 ganz schön schnittig aus /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=19.html © williams martini racing 20/53 Formel 1 ist Evolution pur: Der FW 40 zusammen mit drei Vorgängermodellen /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=20.html © williams martini racing 21/53 Allein die Sponsoren früherer Tage führen fast zu einer Art gedanklichen Zeitreise /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=21.html © twitter.com/scuderiaferrari 22/53 SF70H - der neue Ferrari ist raus! Sebastian Vettels rote Göttin /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=22.html © Ferrari 23/53 Was für ein Anblick! Da dürfte Vettel das Wasser im Mund zusammenlaufen /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=23.html © Ferrari 24/53 Hat dieser Bolide das Zeug zum Weltmeister-Auto zu werden? /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=24.html © Ferrari 25/53 Rein optisch auf jeden Fall /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=25.html © Ferrari 26/53 Der Rest muss sich erst einmal zeigen /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=26.html © twitter.com/mclarenf1 27/53 Und siehe da: Auch McLaren-Honda zeigt der Welt sein neues Auto /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=27.html © twitter.com/mclarenf1 28/53 Der MCL32 strahlt in Orange /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=28.html © twitter.com/mclarenf1 29/53 An diesen Anblick werden sich die Fans erst einmal gewöhnen müssen /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=29.html © twitter.com/mercedesamgf1 30/53 Da ist das Ding! Mercedes hat in Silverstone seinen neuen Boliden für die Saison 2017 präsentiert. Gestatten, der W08... /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=30.html © mercedesamgf1 31/53 Die Nase hat es schon mal in sich /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=31.html © xpb 32/53 Lewis Hamilton dreht in Silverstone gleich mal eine Runde mit seiner neuen Liebe /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=32.html © xpb 33/53 Auch von oben beeindruckt das neue Gefährt /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=33.html © xpb 34/53 Bekommt die Konkurrenz von diesem Mercedes erneut nur die Rücklichter zu sehen? /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=34.html © getty 35/53 Es könnte durchaus sein... /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=35.html © Force India 36/53 Das hatte zuvor noch anders ausgesehen: Die Vorstellung des 2017er-Boliden ist für die Truppe aus Silverstone aus einem ganz speziellen Grund besonders. Es ist das zehnte Auto, welches in der Formel 1 an den Start geschickt wird /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=36.html © Force India 37/53 Dem Anlass angemessen posieren Sergio Perez (l.) und Esteban Ocon neben ihrem neuen Baby /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=37.html © Force India 38/53 Beim Farbschema hatte sich bei der offiziellen Präsentation nicht viel getan. Doch Moment! So ganz fertig waren die Designer eben noch nicht ... /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=38.html © Force India 39/53 Auch wenn die Nase vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig daherkommt /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=39.html © Force India 40/53 Gleiches gilt auch für die gigantische Flosse auf dem Rücken des VJM10. Damit ist Force India allerdings nicht allein /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=40.html © Force India 41/53 Aber zurück zu den schönen Seiten! Alles in allem kann sich die Arbeit von Technikchef Andy Green und seinem Team sehen lassen. Die dicken Schlappen von Pirelli tragen aber auch ihren Teil dazu bei /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=41.html © getty 42/53 Renault RS 17: Das erinnert an die gute, alte Zeit... Renault präsentierte seinen RS17 für die neue Saison real bei einem Launch-Event /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=42.html © renault sport 43/53 Der RS17 ist das neue Arbeitsgerät von Nico Hülkenberg, der Force India für seinen ersten Deal als Formel-1-Werksfahrer verlassen hat /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=43.html © renault sport 44/53 Das Farbschema haben die Franzosen umgeworfen: Gelb und Schwarz bleiben, aber sind im Heck umgedreht worden. Das Kleid ist entprechend der Regularien für die Saison 2017 komplett neu und auch unter der Haube hat Renault generalüberholt /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=44.html © renault sport 45/53 Von Technikaffinen verzweifelt gesucht: Der Diffusor. Wir sehen nichts! Aber diese Slicks... Motorsportliebhaber bekommen feuchte Höschen /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=45.html © renault sport 46/53 Aus dieser Perspektive wird man den RS17 wohl kaum sehen. Schade eigentlich. Schaut fett aus! /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=46.html © renault sport 47/53 Zum Abschluss noch eine hübsche Studio-Aufnahme. Nett, dieser Franzosen-Renner! Obwohl der zweigeteilte Look noch gewöhnungsbedürftig ist /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=47.html © sauber f1 team 48/53 Sauber C36: Eidgenössische Frühstarter. Sauber veröffentlichte als erstes Team Fotos seines neuen Autos - mit deutlich veränderter Farbgebung /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=48.html © sauber f1 team 49/53 Das Gelb von Felipe Nasrs Sponsor ist verschwunden, Pascal Wehrlein ersetzt den Brasilianer. Dafür gibt es Gold und Weiß am ganzen Auto. Die Edelfarbe hat einen Grund /de/sport/diashows/1702/formel1/autos-2017/neue-wagen-f1-praesentation-ferrari-mercedes-red-bull,seite=49.html © sauber f1 team 50/53 25 Jahre in der Formel 1 - Sauber feiert sein Jubiläum. Sponsoren hatte das Team allerdings schon mal mehr... Doch auch hier muss der Einfluss des reichen Vaters erwähnt werden. Als der Prema-Rennstall Stroll für die Formel 4 und später für die Formel 3 verpflichtete, nutzte der Milliardär die Gelegenheit nicht ganz zufällig, um sich bei dem F3-Topteam einzukaufen - und damit wohl für gewisse Vorteile zu sorgen. So soll es einen Nichtangriffspakt gegeben haben, der Stroll versicherte, nicht von seinen Teamkollegen überholt werden zu dürfen.

Williams glaubt an das Talent

Der begeisterte Skifahrer will davon nichts wissen. "Die vier Autos waren alle gleich. Ich musste meine Teamkollegen in der Qualifikation und im Rennen schlagen", sagte der jüngste Champion der Serie aller Zeiten gegenüber auto motor und sport: "Ich habe in den Bereichen, in denen ich noch Schwächen hatte, härter gearbeitet. Das hat den Unterschied ausgemacht."

Entsprechend schätzt auch Williams, dessen Nachwuchsprogramm sich Stroll 2015 angeschlossen hat, die Qualitäten seines neuen Stammfahrers ein. "Williams ist kein Team, das einen Fahrer in sein Auto setzt, von dem es nicht überzeugt ist", stellte die stellvertretende Teamchefin Claire Williams klar. Wie die Autoweek einen Insider zitiert, sei Stroll mit seinem Talent und Geld im Gepäck daher ein "No-Brainer" gewesen.

"Ich habe meine Chance verdient. Ich habe alle Meisterschafften gewonnen, die ich bis jetzt gefahren bin", verteidigte sich auch Stroll. Und Ex-Weltmeister Jacques Villeneuve, bis dato der letzte Kanadier im Formel-1-Feld, pflichtete bei: "Geld zahlt dir kein Talent. Alles gezahlt zu bekommen, heißt nicht, dass du kein Talent hast. Er hat es, da besteht für mich kein Zweifel."

80 Millionen für ein Cockpit?

Dass ihm sein pekuniärer Hintergrund aber natürlich im Laufe seiner Karriere geholfen hat, möchte der in Genf lebende Youngster nicht verschweigen: "Motorsport ist ein Sport, bei dem Geld wichtig ist. Natürlich bin ich sehr glücklich, dass mein Vater mir in diesem teuren Sport hilft."

Wie groß die finanzielle Unterstützung von Papa Stroll tatsächlich war? Offen. Manche sprechen von 20 Millionen, andere vermuten sogar 80 Millionen Dollar Zuschuss. Auch das Gerücht, dass sich der Geldgeber ins Williams-Team eingekauft habe, hält sich trotz Dementi wacker.

Klar ist: Stroll, der wie Max Verstappen den direkten Weg von der Formel 3 in die Formel 1 gewählt hat, geht so gut vorbereitet wie nur möglich in das neue Abenteuer. Übungsfahrten in einem zwei Jahre alten Williams, unzählige Stunden im neuesten Simulator (den er noch vor Bottas und Massa nutzen durfte), insgesamt 8000 Testkilometer - mehr konnte der Rookie nicht machen. "Der letzte Neuling, der mit so vielen Testkilometern in die Formel 1 gekommen ist, war Jacques Villeneuve", verglich Technikchef Pat Symonds.

"Es wird harte Zeiten geben"

Trotzdem waren das eben keine Realbedingungen. Die wahren Aufgaben kommen erst jetzt. Wenn die ganze Formel-1-Welt auf ihn, den jungen Burschen, blickt, wenn der Druck steigt, wenn nur noch Ergebnisse zählen.

Stroll hat davor keine Angst. "Das Team weiß, dass ich ein Rookie bin, dass ich jung bin und noch mehr lernen muss als vielleicht ein erfahrener Pilot", sagte er, der Teamkollege Massa als "eine Art Mentor" sieht und realistisch blieb: "Natürlich möchte ich keine Fehler machen, aber die Realität ist, dass es harte Zeiten geben wird."

Harte Zeiten? Die erlebte Stroll bereits bei seinen ersten offiziellen Testeinsätzen am Dienstag und Mittwoch in Barcelona. Mit zwei Drehern und einem Knall in die Mauer sorgte er gleich mehrfach für Aufsehen und erste Häme. Besonders bitter: Weil Williams keine Ersatzteile vor Ort hatte, musste der Privatrennstall den letzten Testtag streichen und die vorherigen vorzeitig abbrechen.

Das Team nahm den jungen Schützling trotzdem in Schutz. "Er sollte nicht denken, dass er enttäuscht hat, andererseits leben wir in einer Art Sündenbock-Kultur", erklärte Chefingenieur Rob Smedley, der den kalten Reifen die Schuld für die Abflüge gab: "Ich würde sagen, er war ein unschuldiges Opfer."

Dennoch: Wenn die Ampellichter beim Saisonauftakt in Melbourne Ende März ausgehen, dann muss Stroll zeigen, dass er aus solchen Fehlern lernt, das nötige Talent für die Formel 1 besitzt - und ein wahrer Rennfahrer ist.

Der Formel-1-Kalender 2017 im Überblick