Ferrari-Chef Marchionne gibt Fehler zu

Dienstag, 10.01.2017

"Ich habe das Team zu spät gewechselt, doch ich habe es aus Respekt vor der Mannschaft getan", sagte Marchionne im Rahmen des Autosalons in Detroit laut Corriere dello Sport: "Hätte ich das Team bereits 2015 gewechselt, wäre das Jahr 2016 wahrscheinlich anders verlaufen."

Der Manager lobte die Arbeit des Weltmeisterteams Mercedes. "Sie leisten weiterhin eine großartige Arbeit. Sie sind vielleicht nicht sympathisch, sie sind aber sehr gut. Die Wahrheit ist, dass wir uns mehr konzentrieren müssen, um Mercedes einzuholen", erklärte Marchionne.

Das Team arbeite mit Blick auf die Präsentation des neuen Autos unter Hochdruck. "An Weihnachten hat es nur zwei Tage Pause gemacht. Das Auto ist okay, aber wir warten ab, was auf der Rennstrecke geschieht. Die Arbeit, die wir in Bezug auf Motor und Aerodynamik leisten, ist enorm", sagte Marchionne.

Nach einer enttäuschenden Saison 2016 steht Ferrari unter Druck. Mit der Regelreform für 2017 hofft das Traditionsteam wieder auf Erfolge. Autos und Reifen werden in der kommenden Saison deutlich breiter.

