Eishockey: Adler Mannheim bauen deutsche Siegesserie in CHL aus

Die deutschen Eishockey-Klubs haben ihre weiße Weste am zweiten Spieltag der Champions Hockey League bewahrt. Meister Adler Mannheim gewann am Sonntag 3:2 nach Verlängerung (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) beim polnischen Meister GKS Tychy, tags zuvor hatten bereits Vorjahresfinalist Red Bull München und Debütant Augsburger Panther ihren jeweils zweiten Sieg gefeiert.

Im Stadion Zimowy liefen die Adler lange einem Rückstand hinterher, ehe Phil Hungerecker (35.) und Nachwuchsspieler Tim Stützle (37.) binnen 118 Sekunden doppelt zuschlugen.

Die Freude hielt allerdings nicht lange an: Noch in der gleichen Minute egalisierte Michael Szmatula (37.) die Führung der Mannheimer. In der Overtime hatten es dann die Gäste wieder eilig: Nach nur 53 Sekunden erzielte Olympia-Silbermedaillengewinner Matthias Plachta das Siegtor.

Am Samstag hatte Vizemeister München in Gruppe G 3:0 gegen den slowakischen Vertreter HC 05 Banska Bystrica gewonnen, die Augsburger setzten sich in einem Overtime-Krimi in Gruppe C 3:2 nach Verlängerung bei den Belfast Giants durch.