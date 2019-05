Eishockey-WM: Vizeweltmeister Schweiz startet mit 9:0-Kantersieg gegen Italien

Mit einem Kantersieg ist Vizeweltmeister Schweiz in die Eishockey-WM in der Slowakei gestartet. Die Eidgenossen fegten in der Gruppe B in Bratislava Aufsteiger Italien mit 9:0 (4:0, 2:0, 3:0) vom Eis. In der deutschen Gruppe A in Kosice bezwang Dänemark Frankreich mit 5:4 (2:1, 1:3, 1:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen.

NHL-Profi Kevin Fiala war mit drei Treffern (2., 24., 42.) der erfolgreichste Schweizer Stürmer. Gregory Hofmann (8.), Lino Martschini (11.), Vincent Praplan (20.), Simon Moser (22.), Roman Loeffel (47.) und NHL-Angreifer Nico Hischier (50.) erzielten die weiteren Tore.

Frederik Storm (20.), Markus Lauridsen (20.), NHL-Profi Lars Eller (36.), Jesper Jensen (47.) und erneut Storm mit dem entscheidenden Penalty trafen für die Dänen um den Iserlohner DEL-Torwart Sebastian Dahm, die am Sonntag der zweite Gegner der deutschen Mannschaft sind.

Charles Bertrand (9.), Olivier Dame-Malka (25.), Damien Fleury (33.) und Valentin Claireaux (34.) waren für Frankreich erfolgreich.