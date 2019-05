Eishockey-WM: Topfavorit Russland ohne Niederlage ins Viertelfinale

Der hochkarätig besetzte Olympiasieger Russland ist seiner Favoritenrolle bei der Eishockey-WM (täglich live auf DAZN) gerecht geworden und hat die Vorrunde als einziges Team ohne Niederlage abgeschlossen. Superstar Alexander Owetschkin und Co. besiegten am letzten Spieltag der Gruppenphase auch Titelverteidiger Schweden mit 7:4 (0:1, 6:0, 1:3) und treffen im Viertelfinale am Donnerstag auf die USA.

Die Amerikaner um den dreimaligen Stanley-Cup-Sieger Patrick Kane rutschten in den deutschen Gruppe A durch eine 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)-Niederlage gegen Kanada noch auf den vierten Rang ab.

Zweiter der Gruppe B und damit Gegner der deutschen Mannschaft wurde Tschechien. Der zwölfmalige Weltmeister bezwang am letzten Vorrundenspieltag die Schweiz mit 5:4 (1:1, 3:1, 1:2). Die Eidgenossen bekommen es in der Runde der letzten Acht mit Kanada zu tun. Schweden trifft auf seinen Erzrivalen Finnland.

Den neunten Platz in der Endabrechnung sicherte sich WM-Gastgeber Slowakei mit dem 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0)-Sieg nach Penaltyschießen gegen Dänemark. Zehnter wurde Lettland dank des 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)-Erfolgs zum Abschluss gegen Norwegen.

Gabriel Landeskog brachte die Schweden in Führung (8.). Doch Artjom Anissimow (21.), Jewgeni Dadonow (25.), Owetschkin (29.), Kirill Kaprisow (35.), Michail Grigorenko (38.), Jewgeni Malkin (38.) und Dmitri Orlow (53.) schossen den siebten russischen Sieg im siebten WM-Spiel heraus.

William Nylander (53.), Oliver Ekman-Larsson (57.) und John Klingberg (59.) erzielten die weiteren schwedischen Tore. Pierre-Luc Dubois (2.), Kyle Turris (9.) und Jared McCann (36.) sicherten Kanada Platz eins in der Gruppe A.