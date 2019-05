Eishockey-WM 2019 - nächster DEB-Gegner: Gegen wen spielt Deutschland im Viertelfinale?

So gut wie in diesem Jahr war das DEB-Team schon lange nicht mehr in der Gruppenphase bei einer Eishockey-Weltmeisterschaft. Als Belohnung darf Deutschlands Nationalmannschaft im Viertelfinale spielen - doch gegen wen eigentlich? SPOX klärt auf.

Ihr wollt die Eishockey-WM kostenlos im Livestream verfolgen? Dann schnappt euch den DAZN-Probemonat und genießt das Geschehen in vollen Zügen!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eishockey-WM - nächster DEB-Gegner: Gegen wen spielt Deutschland im Viertelfinale?

Die Gruppenphase ist mit ihren sieben Spielen absolviert und Deutschland darf sich über ein historisch gutes Ergebnis freuen: Mit fünf Siegen und zwei Niederlagen hat die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm etwas geschafft, was ihr seit der Heim-WM 1983 nicht mehr gelungen ist.

Besonders überraschend war dabei der 4:2-Erfolg über das eigentlich favorisierte Finnland, mit dem man nach zwei Niederlagen nochmal Selbstvertrauen tanken konnte. Das ist wichtig, denn mit 15 Punkten hat das DEB-Team das Viertelfinale erreicht und trifft dort nun auf Tschechien.

Der Fünftplatzierte der Weltrangliste ist als Zweiter der Gruppe B der nächste deutsche Gegner, weil Leon Draisaitl und Co. die Gruppe A auf dem dritten Rang abgeschlossen haben.

Hätte die USA gegen Kanada (0:3) gepunktet, wäre Deutschland auf den vierten Platz abgerutscht. Das hätte zwar immer noch für das Viertelfinale gereicht, dann hätte es das DEB-Team allerdings mit Russland aufnehmen müssen - und die Sbornaja ist mit sieben Siegen und einem Torverhältnis von 36:7 aktuell der Top-Favorit auf den Titel.

© getty

Eishockey-WM: Wann spielt Deutschland sein Viertelfinale gegen Tschechien?

Während die Gruppenspiele über anderthalb Wochen lief, werden die Viertelfinalpartien allesamt an einem Tag - am Donnerstag, den 23. Mai - ausgetragen. Los geht es mit zwei Begegnungen um 16.15 Uhr, ehe die zwei restlichen um 20.15 Uhr beginnen. Deutschland spielt sein Viertelfinale gegen Tschechien am Abend.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Donnerstag, 23. Mai 16.15 Uhr Russland USA Donnerstag, 23. Mai 16.15 Uhr Finnland Schweden Donnerstag, 23. Mai 20.15 Uhr Kanada Schweiz Donnerstag, 23. Mai 20.15 Uhr Tschechien Deutschland

© getty

Eishockey-WM im TV und Livestream: Wo kann ich Deutschlands Viertelfinale sehen?

DAZN zeigt jede Partie der Eishockey-WM im Livestream, folglich auch das Viertelfinale zwischen Deutschland und Tschechien.

Solltest du am Donnerstagabend keine Zeit haben, das Duell live zu sehen, ist das kein Problem. Der Streamingdienst zeigt sein Angebot auch im Re-Live - dementsprechend kannst du den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft auch nachträglich in voller Länge anschauen.

Neben DAZN überträgt Sport1 die deutschen Spiele. Der Privatsender zeigt das Viertelfinale im Free-TV und im Livestream auf sport1.de.

Eishockey-Weltmeisterschaft: Die WM-Viertelfinals im Liveticker

Du bist unterwegs und willst trotzdem wissen, wie sich Deutschland gegen Tschechien schlägt? Dann sei dir der SPOX-Liveticker empfohlen, mit dem du keine wichtige Szene vom Spiel verpasst.

Selbstverständlich bietet SPOX auch alle anderen WM-Partien im Liveticker an. Einen Überblick über den Kalender findest du hier.

Gegen wen würde das DEB-Team in einem möglichen WM-Halbfinale spielen?

"Es war eine super Teamleistung mit einem super Torhüter. Wir haben es ihnen sehr schwer gemacht und waren sehr gut mit der Scheibe", frohlockte Dominik Kahun nach dem Sieg über Finnland bei Sport1 und stellte klar: "So können wir gegen die Guten bestehen." Tatsächlich hat Deutschland mit einer ähnlichen Leistung gute Chancen gegen Tschechien.

Sollte der Sieg gelingen, wäre es für die DEB-Mannschaft der erste Halbfinaleinzug seit 2010. Dort würde es dann gegen den Sieger der Partie Kanada gegen Schweiz gehen.