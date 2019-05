Eishockey-WM 2019 - Deutschland gegen Tschechien: Viertelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute Abend spielt Deutschland im Viertelfinale der Eishockey-WM gegen Tschechien. Wo ihr die Partie im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, erfahrt ihr hier.

Die Eishockey-WM gibt es im Livestream auf DAZN zu sehen. Du kannst 30 Tage lang kostenlos Sport sehen, wenn du dir jetzt den Probemonat sicherst.

Eishockey-WM - Deutschland gegen Tschechien: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Alle Viertelfinals laufen im Livestream auf DAZN. Somit zeigt der Streamingdienst auch das Duell zwischen Deutschland und Tschechien, das am Donnerstag um 20.15 Uhr beginnt.

Als besonderen Service stellt DAZN sein Angebot auch immer im Re-Live zur Verfügung. Solltet ihr das DEB-Spiel also verpasst haben, könnt ihr es ohne Probleme im Nachhinein in voller Länge angucken.

DAZN kostet im Monat 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Der erste Monat ist zum Testen sogar gratis.

Eine zweite Möglichkeit, das deutsche Viertelfinale zu verfolgen, bietet Sport1. Der Sportsender zeigt die Partie sowohl im Free-TV als auch im Livestream.

Deutschland gegen Tschechien: Viertelfinale heute im Liveticker

Eine ideale Möglickeit, die Geschehnisse auf dem slowakischen Eis von unterwegs aus zu verfolgen, ist darüber hinaus der Liveticker von SPOX. Eishockey-Experte Olaf Edig hält euch hier auf dem Laufenden.

Eishockey-WM mit DEB-Team: Endergebnis in den Gruppen A und B

Das DEB-Team hat sich mit fünf Siegen aus sieben Spielen souverän in der Gruppe A durchgesetzt und für das Viertelfinale qualifiziert. Der Mannschaft von Bundestrainer Toni Söderholm absolvierte dabei die beste Gruppenphase seit der Heim-WM 1983.

Vor allem der Sieg gegen die favorisierten Finnen am Dienstag überraschte dabei. Herausragender Mann war Leon Draisaitl, der zwei Tore erzielte und ein weiteres auflegte. Auch NHL-Star Dominik Kahun traf - zum ersten Mal in diesem Turnier.

Die Tabelle schloss Deutschland auf dem dritten Platz ab, sodass es nun gegen Tschechien, den Zweitplatzierten der Gruppe B, geht.

Gruppe A

Platz Team Spiele Siege Niederlagen Tordifferenz Punkte 1 Kanada 7 6 1 +25 18 2 Finnland 7 5 2 +11 16 3 Deutschland 7 5 2 0 15 4 USA 7 5 2 +12 14

Gruppe B

Platz Team Spiele Siege Niederlagen Tordifferenz Punkte 1 Russland 7 7 0 +29 21 2 Tschechien 7 6 1 +25 18 3 Schweden 7 5 2 +20 15 4 Schweiz 7 4 3 +13 12

Eishockey-WM: Spielplan in der K.o.-Phase

Alle Viertelfinalpartien finden am heutigen Donnerstag statt. Zwei Partien starten um 16.15 Uhr, zwei um 20.15 Uhr. Die Halbfinals folgen am Samstag, wobei auch hier nachmittags und abends Spiele ausgetragen werden. Am Sonntag stehen dann das Spiel um Platz drei und das Finale an.

Der Spielplan im Überblick:

Viertelfinale: Donnerstag, 23. Mai (16.15 Uhr und 20.15 Uhr)

Halbfinale: Samstag, 25. Mai (15.15 Uhr und 19.15 Uhr)

Spiel um Platz drei: Sonntag, 26. Mai (15.45 Uhr)

Finale: Sonntag, 26. Mai (20.15 Uhr)

Insgesamt dauerte die Weltmeisterschaft dann 14 Tage an.