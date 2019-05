Weltmeisterschaft: Kantersieg für Schweden - Kanada mit Problemen

Titelverteidiger Schweden und Kanadas NHL-Auswahl haben mit dem jeweils dritten Sieg im vierten Spiel Kurs auf das Viertelfinale bei der Eishockey-WM in der Slowakei genommen. Die Tre Kronor fegte in der Gruppe B in Bratislava Österreich mit 9:1 (5:0, 2:0, 2:1) vom Eis. Mehr Probleme hatten die Kanadier beim 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) gegen Frankreich in der deutschen Gruppe A in Kosice.

Finnland kletterte dank des 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) gegen Dänemark auf den zweiten Tabellenplatz hinter der deutschen Nationalmannschaft. Die Dänen müssten ihre drei verbleibenden Spiele allesamt gewinnen, um das Team von Bundestrainer Toni Söderholm (Deutschland gegen Kanada am Samstag ab 16.15 Uhr live auf DAZN) noch aus dem Viertelfinale zu verdrängen. Tschechien hat nach dem 6:3 (0:2, 4:0, 2:1) gegen Lettland ebenfalls die K.o.-Runde vor Augen.

Der nach dem Play-off-Aus mit der Colorado Avalanche eingeflogene NHL-Stürmer Gabriel Landeskog erzielte bereits nach 69 Sekunden das schwedische Führungstor. Für Kanada war Anthony Mantha zweimal erfolgreich, der Angreifer der Detroit Red Wings schraubte sein Konto auf fünf Turniertreffer. Schon sechs Tore hat Finnlands Jungstar Kaapo Kakko erzielt, der gegen die Dänen zum zwischenzeitlichen 1:1 traf.