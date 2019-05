Eishockey-WM: Die Halbfinals heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Eishockey-WM in der Slowakei stehen heute die beiden Halbfinal-Partien auf dem Programm. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Eishockey-WM: Die Halbfinals live im TV und Livestream

In diesem Jahr teilen sich Sport1 und der Streaming-Dienst DAZN die Übertragungsrechte für die Eishockey-WM. Dementsprechend könnt ihr auch heute beide Halbfinal-Partien live im Free-TV auf Sport1 verfolgen.

DAZN-Abonnenten haben in diesen Wochen den Luxus, alle Partien der Eishockey-WM live und in voller Länge auf der Streaming-Plattform verfolgen zu können. Auch die Halbfinal-Partien heute werden hier übertragen. Außerdem bietet Sport1 parallel zum TV-Programm auch einen Livestream auf sport1.de an.

Die Eishockey-WM im Liveticker

Wer die Partien heute aber nicht im TV oder Livestream verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, durch Liveticker zu beiden Spielen immer auf dem aktuellsten Stand zu bleiben und keine wichtige Spielszene zu verpassen.

Eishockey-WM: Die Halbfinalspiele im Überblick

Den Auftakt machen am heutigen Samstagnachmittag die Russen, die in Bratislava auf Finnland treffen. Abends spielt dann Kanada gegen Tschechien.

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Sa., 25.05.2019 15.15 Uhr Russland Finnland Sa., 25.05.2019 19.15 Uhr Kanada Tschechien

Eishockey-WM: Der Modus

Im Viertelfinale traf der Erste der Gruppe A (Kanada) auf den Vierten der Gruppe B (Schweiz), der Zweite der Gruppe A (Finnland) auf den Dritten der Gruppe B (Schweden), und so weiter.

Im Halbfinale trifft jetzt die verbliebene Mannschaft mit den meisten Punkten aus der Vorrunde (Russland) auf die Mannschaft mit den wenigsten Punkten aus der Vorrunde (Finnland). Hätte die Schweiz Kanada geschlagen, würde die Schweiz auf Russland treffen und Finnland gegen Tschechien antreten. So müssen die Finnen jetzt in den sauren Apfel beißen.

Eishockey-WM: Der bisherige Turnierverlauf

Während die Vorrunde das im Vorhinein erwartete Ergebnis brachte, war fast jedes Viertelfinalspiel spannend bis zum Schluss. Nur die deutsche Mannschaft brach in der Schlussviertelstunde gegen Tschechien ein, ansonsten wurden alle Partien in den finalen Minuten und sogar Sekunden entschieden.

Der Endstand in der Gruppe A

Pl. Nation Sp. S OTS OTN N Tore Pkte. 1 Kanada 7 6 0 0 1 36:11 18 2 Finnland 7 5 9 1 1 22:11 16 3 Deutschland 7 5 0 0 2 18:18 15 4 USA 7 4 1 0 2 27:15 14 5 Slowakei 7 3 1 0 3 28:19 11 6 Dänemark 7 1 1 1 4 18:23 6 7 Großbritannien 7 0 1 0 6 9:41 2 8 Frankreich 7 0 0 2 5 14:34 2

Der Endstand in der Gruppe B

Pl. Nation Sp. S OTS OTN N Tore Pkte. 1 Russland 7 7 0 0 0 36:7 21 2 Tschechien 7 6 0 0 1 39:14 18 3 Schweden 7 5 0 0 2 41:21 15 4 Schweiz 7 4 0 0 3 27:14 12 5 Lettland 7 3 0 0 4 21:20 9 6 Norwegen 7 2 0 0 5 19:33 6 7 Italien 7 0 1 0 6 5:48 2 8 Österreich 7 0 0 1 6 9:40 1

Große Überraschung: Die Schweden sind nach zwei WM-Titeln in Folge nicht mehr dabei, gegen den Nachbarn aus Finnland unterlagen die Tre Kronor mit 4:5 in der Overtime.

Die Viertelfinalresultate der Eishockey-WM

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis Fr., 23.05.19 16.15 Uhr Kanada Schweiz 3:2 n.V. 16.15 Uhr Russland USA 4:3 20.15 Uhr Finnland Schweden 5:4 n.V. 20.15 Uhr Tschechien Deutschland 5:1

Eishockey-WM: Die Weltmeister der letzten zehn Jahre

Die Schweden sind nach einer Overtime-Schlacht im Viertelfinale gegen Finnland nicht dabei. Die vier Nationen, die jetzt noch dabei sind, haben von 2003 bis 2016 den Titel unter sich ausgemacht.