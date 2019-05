Deutschland (DEB-Team) gegen Finnland bei der Eishockey-WM jetzt im LIVE-TICKER

Im letzten Gruppenspiel trifft das deutsche Eishockey-Team heute bei der Weltmeisterschaft auf Finnland. Hier im Liveticker bei SPOX bleibt ihr stets auf dem Laufenden.

Deutschland (DEB-Team) gegen Finnland im LIVETICKER: 1:1

Drittelpause: Dann ruft die Sirene die Akteure erst einmal zur Pause.

20. Minute: Im Powerplay kommen die Deutschen gut zur Geltung, sammeln weitere zwei Torschüsse ein. Zuletzt feuert Dominik Kahun aus zentraler Position, findet den Weg ins Tor aber nicht.

19. Minute: Aus der eigenen Zone spielt Petteri Lindbohm die Scheibe übers Plexiglas. Das wird mit zwei Minuten wegen Spielverzögerung honoriert.

18. Minute: Toooor! FINNLAND - Deutschland 1:1. Was zuletzt ein Problem darstellte, funktioniert heute prächtig. Die Deutschen sind hoch effizient. Gleich der erste offizielle Torschuss sitzt. Und das Spielen die DEB-Cracks stark aus. Markus Eisenschmid beweist Geduld und Übersicht, setzt Matthias Plachta ein, der rechts vor dem Tor mit einem Querpass Marc Michaelis findet. Unterdessen Schuss zappelt im Netz.

16. Minute: Toooor! FINNLAND - Deutschland 1:0. Beinahe zentral von der blauen Linie wuchtet Mikko Lehtonen einen mächtigen Schlagschuss auf den Kasten. Vor Philipp Grubauer herrscht eine Menge Verkehr. Der deutsche Goalie hat überhaupt keine Sicht. Harri Pesonen hält die Kelle rein und fälscht den Puck unhaltbar oben in den linken Winkel ab.

13. Minute: Dann dreht plötzlich Kaapo Kakko auf, bedient aus dem rechten Bullykreis Harri Pesonen, der mit seinem Direktschuss freistehend den Kasten von Grubauer verfehlt. Wenig später taucht Kakko vor dem Tor auf und wird von Marco Nowak gefällt, der dafür zwei Minuten runter muss. Beinstellen!

13. Minute: Rechts an der blauen Linie holt Marco Nowak mächtig aus. Bei dem gewaltigen Schlagschuss hat Kevin Lankinen freie Sicht und pariert.

12. Minute: Dann wird es plötzlich unübersichtlich vor dem deutschen Tor. Es wird nicht konsequent aufgeräumt. Das bringt Marko Anttila ins Spiel. Der finnische Kapitän scheitert an der Schulter von Philipp Grubauer.

11. Minute: Dann befreien sich die Jungs von Toni Söderholm. Richtig heftig gerät der Olympia-Zweite nicht unter Druck, hält gut dagegen.

9. Minute: Finnland ist jetzt bemüht, das Tempo anzuziehen. Juhani Tyrvainen checkt Denis Reul in die Bande. Die Leijonat setzen sich im Angriffsdrittel fest. Jetzt muss das DEB-Team aufpassen.

8. Minute: Über die linke Seite kommt Kristian Kuusela mit Tempo, feuert aus dem Bullykreis aufs lange Eck. Grubauer pariert, doch Veli-Matti Savinainen setzt nach, wird aber abgeblockt.

7. Minute: Dank einer feinen Finte dringt Harr Pesonen in die Angriffszone ein, und bringt aus zentraler Position einen Handgelenkschuss an. Da zuckt die Fanghand von Philipp Grubauer raus und fischt das Hartgummi weg.

6. Minute: Alle ist gerichtet. Es kann weiter gehen in der Steel Arena. In der Folge finden sich die Deutschen gut zurecht, bekommen nun mehr Spielanteile.

5. Minute: Wenig später muss die Partie unterbrochen werden. Ein Plexiglas-Element hat sich gelöst. Genau dieses machte bereits gestern Abend beim Spiel Kanada gegen Dänemark Probleme.

5. Minute: Für den ersten deutschen Torschuss sorgt Stefan Loibl halblinks von der blauen Linie. Der aber kommt nicht bis zum Kasten durch, weshalb der statistisch gar nicht auftauchen wird.

4. Minute: Aus dem rechten Bullykreis zieht Juho Lammikko ab. Der Stürmer von den Florida Panthers lässt das Torgestänge hell erklingen.

3. Minute: In Überzahl gibt es die erste Torszene. Und die ist gleich verheißungsvoll. Philipp Grubauer muss gegen Marko Anttila an, der im Slot aus der Drehung abschließt.

3. Minute: Dann strebt Kaapo Kakko erstmals zum Tor. Jonas Müller packt von hinten zu. Der Pfiff ertönt und erstmals öffnet sich die Tür zu einer der Strafbänke. Dort muss sich der deutsche Verteidiger wegen Haltens einfinden.

2. Minute: Es geht recht bedächtig los. Das schaut nach einem vorsichtigen Beschnuppern aus. Torabschlüsse sind nicht zu verzeichnen.

1. Minute: Jetzt fällt der Puck aufs Eis. Die Partie in der Steel Arena von Kosice läuft.

Deutschland (DEB-Team) gegen Finnland im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Kurz vor Spielbeginn widmen wir uns den Referees. Für Ordnung auf dem Eis sollen der Russe Roman Gofman und der US-Amerikaner Stephen Reneau sorgen. Den beiden Schiedsrichtern gehen die Linesmen Bill Hancock aus den USA und Nathan Vanoosten aus Kanada zur Hand.

Vor Beginn: Neben Grubauer stehen bei der DEB-Auswahl zu Beginn die Verteidiger Moritz Müller und Korbinian Holzer sowie die Stürmer Yasin Ehliz, Leon Draisaitl und Patrick Hager auf dem Eis. Finnland geht die Partie mit Goalie Kevin Lankinen, Jani Hakanpää und Mika Koivisto in der Abwehr sowie den Angreifern Marko Anttila, Juho Lammikko und Joel Kiviranta an.

Vor Beginn: Aus den beiden voll bestückten Kadern müssen auf finnischer Seite heute die Stürmer Arttu Ilomäki und Eetu Luostarinen sowie Goalie Veini Vehviläinen zusehen. Beim DEB-Team bekommt Mathias Niederberger eine Pause, denn Philipp Grubauer steht wieder zur Verfügung und wird das Tor hüten. Auch Lean Bergmann befindet sich in der Zuschauerrolle wie übrigens auch Moritz Seider, der nach seiner Gehirnerschütterung weiterhin geschont wird. Zurück im Lineup ist Leo Pföderl.

Vor Beginn: Mit ihren insgesamt sieben Gegentoren stellen die Finnen die zweitbeste Defensive des Turniers und ein entsprechend effizientes Goalkeeping. Ferner wussten die Männer von Jukka Jalonen im Penaltykilling zu gefallen, kassierten in Unterzahl lediglich zwei Treffer. Darüber hinaus fabrizierten die Löwen wenig Besonders, was zum Teamgedanken und zur Ausgeglichenheit des Kaders passt, der weitgehend ohne Stars auskommt. Finnland hat mit Henri Jokiharju (Chicago Blackhawks) und Juho Lammikko (Florida Panthers) lediglich zwei Jungs aus der NHL dabei. Die großen Namen fehlen.

Vor Beginn: Team Suomi war, wie bereits angedeutet, glänzend ins Turnier gestartet. Shootingstar Kaapo Kakko glänzte zum Auftakt, schenkte den Kanadiern beim 3:1 zwei Stück ein. Gegen die Slowaken schob der zweifache Weltmeister ein 4:2 hinterher, musste sich danach aber den USA 2:3 nach Verlängerung beugen. Gegen Dänemark gerieten die Skandinavier wieder in die Spur (3:1), verrichteten aber ab sofort nur noch Dienst nach Vorschrift. Gegen die beiden schwächsten Mannschaften der Gruppe - Großbritannien (5:0) und Frankreich (3:0) - blieb man zumindest ohne Gegentreffer.

Vor Beginn: Für den Finnen, auf der DEB-Trainerbank, ist das heute natürlich ein besonderes Spiel. Der ehemalige Verteidiger spielte einst selbst für die Leijonat, bestritt drei WM-Turniere und wurde 2007 Vizeweltmeister.

Vor Beginn: In der Gruppe A benötigt Finnland einen Sieg nach Verlängerung bzw. Penaltyschießen, um die Spitzenposition aus eigener Kraft zu behaupten. Diese zwei Punkte würden genügen, um Kanada auf Distanz zu halten, selbst wenn die Ahornblätter am Abend die USA in 60 Minuten schlagen. Den direkten Vergleich mit den Kanadiern hatten die Finnen zum Turnierauftakt mit 3:1 gewonnen. Deutschland würden zwei Zähler nicht genügen. Der Tabellenvierte muss in der regulären Spielzeit gewinnen, um eine Chance auf Platz drei zu haben, denn den direkten Vergleich mit den Amerikanern hatte man am Sonntag 1:3 verloren. Zudem dürften die US-Boys in ihrem abschließenden Spiel gegen Kanada keinen Punkt mehr einfahren.

Vor Beginn: Die besten vier Teams der beiden Gruppen erreichen das Viertelfinale. Mit einem Sieg könnte sich Deutschland noch auf Platz drei verbessern, hat in der K.o.-Runde mit Russland oder Tschechien aber in jedem Falle eine Mammutaufgabe vor der Brust.

Vor Beginn: Bei der folgenden 1:8-Pleite gegen Kanada zeigte die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm eine enttäuschende Leistung, lieferte dann aber beim knappen 1:3 gegen die USA erbitterten Widerstand.

Vor Beginn: Um 12.15 Uhr bestreitet das DEB-Team sein letztes Gruppenspiel bei der Eishockey-WM gegen Finnland. Nach vier Siegen in der ersten vier Spielen sicherte sich Deutschland früh die Viertelfinal-Teilnahme.

Vor Beginn: Vor dem letzten Gruppenspieltag sind alle acht Viertelfinalisten längst gefunden. Auch die Absteiger Frankreich und Österreich stehen bereits fest. In den Dienstagspartien geht es einzig noch darum, eine endgültige Reihenfolge in den Tabellen zu finden, die natürlich entscheidend für die Paarungen des Viertelfinales ist.

Deutschland gegen Finnland heute live im TV und Livestream

Eishockey-WM: Die deutsche Gruppe A nach sechs Spielen

Finnland kann mit einem Erfolg gegen Deutschland den Gruppensieg perfekt machen. Frankreich hingegen steigt als Letzter in die Division IA ab.

Platz Team Sp. S OTs Ps Pn OTn N Tore Pkte. 1 Finnland 6 5 0 0 0 1 0 20:7 16 2 Kanada 6 5 0 0 0 0 1 33:11 15 3 USA 6 4 1 0 0 0 1 27:12 14 4 Deutschland 6 4 0 0 0 0 2 14:16 12 5 Slowakei 6 3 0 0 0 0 3 26:18 9 6 Dänemark 6 1 0 1 0 0 4 17:21 5 7 Großbritannien 7 0 1 0 0 0 6 9:41 2 8 Frankreich 7 0 0 0 1 1 5 14:34 2

Eishockey-WM heute live: Gruppe A mit Deutschland

Gastgeber Slowakei tritt zu seinem siebten Gruppenspiel gegen Dänemark an, hat das Weiterkommen jedoch bereits verpasst.