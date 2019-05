Eishockey-WM 2019: Wer zeigt / überträgt Deutschland gegen Dänemark?

Am Sonntag geht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft in ihr zweites WM-Spiel gegen die Auswahl aus Dänemark. SPOX zeigt euch, wo ihr das Duell im TV, Stream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Deutschland gegen Dänemark: Wann und wo findet die Begegnung statt?

Austragungsort des Spiels ist die 8.347 Zuschauer fassende Steel Arena im slowakischen Kosice. Stattfinden wird das Duell am Sonntag, den 12.05.2019, um 16.15 Uhr.

Deutschland gegen Dänemark: Die Übertragung im Livestream

Wer alle Spiele der Eishockey-WM 2019 in der Slowakei live und in voller Länge mitverfolgen will, ist bei den Kollegen von DAZN bestens aufgehoben. Das "Netflix des Sports" bietet dabei das volle WM-Programm - darunter auch alle Spiele mit deutscher Beteiligung.

Doch nicht nur Fans des DEB-Teams kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Neben weiterem Spitzen-Eishockey aus der NHL kommen beim Sport-Streamindienst auch Fußball, Basketball, American Football, Handball, Motorsport, Darts, Tennis, Hockey oder UFC nicht zu kurz.

Deutschland gegen Dänemark: Die Übertragung im TV

Auch im Free-TV wird das Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und Dänemarkt zu sehen sein. Sport1 überträgt unter anderem alle Spiele der deutschen Mannschaft sowie das Halbfinale und Finale. Wer auch hier lieber auf einen Livestream zurückgreifen will, kann dies kostenlos über sport1.de tun.

Deutschland gegen Dänemark: Liveticker

Auch bei SPOX könnt ihr die deutsche Mannschaft live mitverfolgen. In unserem Liveticker verpasst ihr kein Highlight aus Kosice.

Eishockey-WM 2019: Das DEB-Team

Mit Korbinian Holzer, Leon Draisaitl und Dominik Kahun gehen bei der WM drei NHL-Profis mit an den Start. Der DEB-Kader sieht wie folgt aus.

Position Name Verein Tor Niklas Treutle Thomas Sabo Ice Tigers Tor Dustin Strahlmeier Wild Wings Schwenningen Tor Mathias Niederberger Düsseldorfer EG Verteidigung Denis Reul Adler Mannheim Verteidigung Korbinian Holzer Anaheim Ducks Verteidigung Marco Nowak Düsseldorfer EG Verteidigung Yannic Seidenberg EHC Red Bull München Verteidigung Benedikt Schopper Straubing Tigers Verteidigung Jonas Müller Eisbären Berlin Verteidigung Moritz Seider Adler Mannheim Verteidigung Moritz Müller Kölner Haie Sturm Stefan Loibl Straubing Tigers Sturm Matthias Plachta Adler Mannheim Sturm Frank Mauer EHC Red Bull München Sturm Leon Draisaitl Edmonton Oilers Sturm Yasin Ehliz EHC Red Bull München Sturm Gerrit Fauser Grizzlys Wolfsburg Sturm Patrick Hager EHC Red Bull München Sturm Lean Bergmann Iserlohn Roosters Sturm Markus Eisenschmid Adler Mannheim Sturm Marc Michaelis Minnesota State University Sturm Dominik Kahun Chicago Black Hawks Sturm Leo Pföderl Thomas Sabo Ice Tigers Sturm Marcel Noebels Eisbären Berlin Sturm Frederik Tiffels Kölner Haie

Eishockey-WM 2019: Die Gruppe A

Nach den ersten Spielen sieht die Tabelle der Gruppe A folgendermaßen aus.