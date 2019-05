Deutschland - Frankreich heute live: Eishockey-WM 2019 im TV, LIVESTREAM und im LIVETICKER

Die Eishockey-WM 2019 in der Slowakei ist mittlerweile in vollem Gange. Nach zwei Siegen zum Auftakt bekommt es die deutsche Mannschaft in ihrem dritten Vorrundenspiel mit Frankreich zu tun. Was ihr zu diesem Spiel wissen müsst und wo ihr das Duell im TV und Livestream verfolgen könnt, verraten wir euch hier bei SPOX.

Du willst die komplette Eishockey-WM 2019 live mitverfolgen? Dann sichere dir jetzt deinen kostenfreien Probemonat auf DAZN.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eishockey-WM: Deutschland gegen Frankreich heute live

Das Spiel gegen Frankreich findet am heutigen Dienstag um 20.15 Uhr statt. Austragungsort ist die Steel Arena im slowakischen Kosice.

Deutschland - Frankreich: Eishockey-WM heute live im TV und LIVE-STREAM sehen

Die Partie könnt ihr beim Streamingdienst DAZN verfolgen. DAZN überträgt das Spiel mit folgendem Personal:

Kommentator : Franz Büchner

: Franz Büchner Experte: Harry Birk.

Neben der Eishockey-WM gibt es bei DAZN auch die europäischen Top-Ligen im Fußball, Tennis, UFC- und Box-Events und die NBA-Playoffs. Der Spaß kostet gerade mal 9,99 Euro im Monat.

Hier klicken und den kostenlosen Probemonat abschließen!

Sport1 überträgt zudem unter anderem alle Spiele des DEB-Teams sowie das Halbfinale und Finale.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Frankreich im LIVE-TICKER

SPOX bietet zu allen Partien der deutschen Nationalmannschaft einen LIVE-TICKER an. Hier geht's zum LIVE-TICKER zwischen dem DEB-Team und Frankreich.

© getty

DEB-Team heute live gegen Frankreich: Vorschau zur Eishockey-WM

Nach zwei Siegen in zwei Spielen hält das DEB-Team um Superstar Leon Draisaitl Kurs auf das anvisierte Viertelfinale. Dafür muss gegen Außenseiter Frankreich, das bisher noch kein Spiel gewinnen konnte, ein weiterer Erfolg her, schließlich warten noch die schweren Brocken Finnland, USA, Kanada und Gastgeber Slowakei. Eines dieser Teams muss man hinter sich lassen, will man die Runde der letzten Acht erreichen.

Eishockey-WM 2019: Das DEB-Team

So sieht der DEB-Kader sieht aus:

Position Name Verein Tor Niklas Treutle Thomas Sabo Ice Tigers Tor Philip Grubauer Colorado Avalanche Tor Mathias Niederberger Düsseldorfer EG Verteidigung Denis Reul Adler Mannheim Verteidigung Korbinian Holzer Anaheim Ducks Verteidigung Marco Nowak Düsseldorfer EG Verteidigung Yannic Seidenberg EHC Red Bull München Verteidigung Benedikt Schopper Straubing Tigers Verteidigung Jonas Müller Eisbären Berlin Verteidigung Moritz Seider Adler Mannheim Verteidigung Moritz Müller Kölner Haie Sturm Stefan Loibl Straubing Tigers Sturm Matthias Plachta Adler Mannheim Sturm Frank Mauer EHC Red Bull München Sturm Leon Draisaitl Edmonton Oilers Sturm Yasin Ehliz EHC Red Bull München Sturm Gerrit Fauser Grizzlys Wolfsburg Sturm Patrick Hager EHC Red Bull München Sturm Lean Bergmann Iserlohn Roosters Sturm Markus Eisenschmid Adler Mannheim Sturm Marc Michaelis Minnesota State University Sturm Dominik Kahun Chicago Black Hawks Sturm Leo Pföderl Thomas Sabo Ice Tigers Sturm Marcel Noebels Eisbären Berlin Sturm Frederik Tiffels Kölner Haie

Eishockey-WM 2019: Deutschlands Gruppe A

Nach den ersten Spielen sieht die Tabelle der Gruppe A folgendermaßen aus. Deutschland hat bislang die optimale Ausbeute eingefahren, die schweren Gegner kommen allerdings erst noch.

Platz Team Spiele Sieg Niederlage Differenz Punkte 1 Finnland 2 2 0 4 6 2 Deutschland 2 1 0 3 6 3 Kanada 2 1 1 6 3 4 USA 2 1 1 3 3 5 Slowakei 2 1 1 1 3 6 Dänemark 2 1 1 0 2 7 Frankreich 2 0 2 -7 1 8 Großbritannien 2 0 2 -10 0

Power-Ranking zur Eishockey-WM: Ganz Finnland hofft auf Kakko © getty 1/17 2018 holte sich Schweden durch einen dramatischen Sieg gegen die Schweiz im Penaltyschießen Gold! Wie sieht das Power-Ranking vor WM-Start ein Jahr später aus? Los geht's! © getty 2/17 Platz 16: Großbritannien. Die Briten sind nach zwei Aufstiegen in Folge tatsächlich in der A-Gruppe (zuletzt 1994)! Man darf sie nicht unterschätzen, aber mal ehrlich: Normalerweise sollten sie jedes Spiel verlieren. Aufpassen muss man auf Brett Perlini. © getty 3/17 Platz 15: Italien. Italien stieg 2018 auf dramatische Weise auf, jetzt droht aber schon wieder der Abstieg. Außer man schlägt in der Gruppe B irgendwie Österreich. In der Vorbereitung gab es eine 2:6-Klatsche gegen Frankreich. © getty 4/17 Platz 14: Österreich. In der Vorbereitung verlor Österreich spektakulär 5:7 gegen Kanada. Die Hoffnungen ruhen vor allem auf NHL-Stürmer Raffl. Auch gefährlich: Schweiz-Legionär Zwerger. Italien sollte schlagbar sein, mehr ist aber nicht drin. © getty 5/17 Platz 13: Frankreich. Die Franzosen sind ein gefährlicher Gegner fürs deutsche Team in der Gruppe A. Sollte Jungstar Alexandre Texier nach dem Aus von Columbus und von Columbus' Minor-League-Team dazustoßen, wäre das eine riesige Verstärkung. © getty 6/17 Platz 12: Norwegen. Im Tor steht mit Finnland-Legionär Henrik Haukeland ein Klasse-Mann, die Schwierigkeiten liegen in der fehlenden Firepower in der Offensive. Seit 2012 hat es mit dem Viertelfinale nicht mehr geklappt, das wird auch diesmal nichts. © getty 7/17 Platz 11: Dänemark. Die Dänen haben ein großes Problem: Star-Goalie Andersen ist diesmal nicht dabei. Dänemark muss sein Defensiv-System perfekt durchziehen und vorne auf Mikkel Boedker und Nicklas Jensen hoffen. Wird wieder ein enges Ding gegen den DEB. © getty 8/17 Platz 10: Lettland. Die Letten standen dank des außerirdischen Elvis Merzlikins im Tor 2018 im Viertelfinale und verloren nur knapp gegen Schweden. Offensiv kann man auf Pens-Stürmer Teddy Blueger, ähm, Teodors Blugers bauen. Problem: Die schwere Gruppe. © getty 9/17 Platz 9: Slowakei. Wer zieht hinter Kanada, USA und Finnland in der Gruppe A ins Viertelfinale ein? Deutschland oder Gastgeber Slowakei? Das ist die alles entscheidende Frage. Trümpfe sind das Defense-Duo Sekera/Cernak sowie Tatar und Panik im Sturm. © getty 10/17 Platz 8: Deutschland. DEL-Playoff-MVP Endras nicht zu nominieren, ist gewagt. Wann kommt Grubauer? Die Abwehr wirkt gar nicht stabil, aber Deutschland hat Leon Draisaitl. Der 50-Tore-Mann aus der NHL wird das DEB-Team unter die letzten Acht führen! © getty 11/17 Platz 7: Tschechien. Kein Krejci und Pastrnak, weil die Bruins weiter sind... so bitter. Jakub Kovar muss gut halten und Jake Voracek ein im Vergleich zu anderen Top-Nationen limitiertes Team tragen. Mehr als das Viertelfinale scheint unwahrscheinlich. © getty 12/17 Platz 6: Schweiz. 2013 im Finale, 2018 im Finale (und im Penaltyschießen erst verloren!) - die Schweiz ist Weltspitze! Negativ: Meier und Niederreiter fehlen. Positiv: Hischier und Supertalent Kurashev sind dabei. Die Schweiz kann jeden schlagen. © getty 13/17 Platz 5: Finnland. Alle Augen sind auf den 18-jährigen Wunderstürmer Kaapo Kakko (bester Name ever!) gerichtet. Die Finnen warten seit 2016 auf eine Medaille. Auf dem Papier scheinen andere stärker, aber in der Vorbereitung wurde Russland geschlagen... © getty 14/17 Platz 4: USA. 2018 gab es mal wieder Bronze, zu mehr hat es seit Ewigkeiten nicht gereicht. Warum nicht dieses Mal? Gerade offensiv ist das Team Wahnsinn. Kane, Eichel, DeBrincat, Gaudreau und der fast sichere No.1.Pick 2019 Jack Hughes sind dabei! © getty 15/17 Platz 3: Kanada. 2018 gab es keine Medaille, das ist natürlich gar nicht akzeptabel. Das Team ist wie immer formidabel besetzt, die 1. Reihe um Tavares, Stone und Marchessault könnte alles kaputtschießen. Fragezeichen: Die Form von Goalie Matt Murray. © getty 16/17 Platz 2: Schweden. Die Schweden haben zweimal in Folge Gold gewonnen und wollen das Triple. Ekman-Larsson/Larsson war schon 2018 das beste Verteidiger-Pärchen des Turniers, vorne wirbeln Pettersson oder Lindholm. Und im Tor steht King Henrik Lundqvist! © getty 17/17 Platz 1: Russland. Ovechkin, Malkin, Kucherov, Kuznetsov! Dazu Jungs wie Dadonov und die KHL-Stars Gusev, Grigorenko und Kaprizov. Es ist eine Frechheit, wie talentiert diese Mannschaft ist. Ach, im Tor steht auch noch Vezina-Finalist Vasilevskiy!

Eishockey-WM: Die letzten zehn Titelträger

Die Schweden können den Titel zum dritten Mal in Folge verteidigen.