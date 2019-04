DEL-Playoffs: Adler Mannheim gegen EHC Red Bull München - Spiel 3 des Finals heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München stehen sich heute in Spiel 3 der Finalserie der DEL-Playoffs gegenüber. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Es ist das mit Spannung erwartende Finale, das sich schon nach der Hauptrunde abgezeichnet hat: Die Adler Mannheim treffen auf den amtierenden Meister aus München. Während die Adler sich souverän durch die Playoffs spielten, mussten die Münchner kämpfen und standen im Halbfinale gegen Augsburger Panthers schon vor dem Aus. Allerdings konnte München Spiel 7 für sich entscheiden.

Adler Mannheim - EHC Red Bull München: Spiel 3 heute live im TV, Livestream und Liveticker

Spiel 3 der Finalserie findet am heutigen Ostermontag, den 22. April, statt. Spielbeginn ist um 14 Uhr in der SPA Arena in Mannheim.

In dieser Saison liegt das Rechtepaket für die DEL bei der Telekom. Telekom-Kunden können sich alle Spiele der Hauptrunde sowie jedes Playoff-Duell live und in voller Länge auf MagentaSport oder als Livestream auf magentasport.de anschauen.

Darüber hinaus überträgt Sport1 alle Spiele der Finalserie live im Free-TV, das Spiel heute könnt ihr also entweder auf dem Privatsender oder im Livestream auf sport1.de verfolgen.

Außerdem bietet SPOX ab 14 Uhr einen Liveticker an, mit dem ihr keine wichtige Szene der Partie verpasst.

DEL-Playoffs: Der Zeitplan der Finalserie

Bisher stehen alle Termine bis Spiel 5 fest. Sollte die Serie sich über sechs oder sieben Spiele erstrecken, werden diese vermutlich in der Woche vom 28.04. bis zum 04.05. ausgetragen.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis Do., 18.04.19 19.15 Uhr Adler Mannheim EHC Red Bull München 1:2 n.V. Sa., 20.04.19 19.45 Uhr EHC Red Bull München Adler Mannheim 0:3 Mo., 22.04.19 14 Uhr Adler Mannheim EHC Red Bull München - Mi., 24.04.19 19.15 Uhr EHC Red Bull München Adler Mannheim - Fr., 26.04.19 19.15 Uhr Adler Mannheim EHC Red Bull München -

Adler Mannheim - EHC Red Bull München: So liefen die ersten Partien

Im ersten Duell der Finalserie hatte der EHC das bessere Ende für sich. In der Overtime konnten die Münchner die Partie durch einen Treffer von Frank Mauer mit 2:1 für sich entscheiden.

Allerdings schlugen die Adler in Spiel 2 direkt zurück: Das beste Team der Hauptrunde überzeugte vor ausverkaufter Halle in München über die kompletten 60 Minuten und gewannen am Ende verdient mit 3:0. So steht es vor dem dritten Aufeinandertreffen in der Serie 1:1.

Adler Mannheim: Der Weg ins Finale

Für die Adler waren die Playoffs relativ entspannt, nach dem 4:1-Serienerfolg im Viertelfinale gegen die Nürnberger Ice Tigers sweepten die Adler den Rivalen aus Köln im Halbfinale souverän.

Runde Duell Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Viertelfinale Adler Mannheim (1) - (10) Nürnberg Ice Tigers 7:2 4:2 4:1 3:4 n.V. 7:4 Halbfinale Adler Mannheim (1) - (4) Kölner Haie 1:0 4:1 4:0 4:2 -

© getty

EHC Red Bull München: Der Weg ins Finale

Der amtierende Meister aus München musste im Halbfinale gegen die Augsburger Panther bis zum Schluss kämpfen, am Ende setzten sich die Münchner in sieben Spielen durch.

Runde Duell Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Viertelfinale EHC Red Bull München (2) - (9) Eisbären Berlin 3:2 n.V. 0:4 4:1 5:2 0:3 4:3 - Halbfinale EHC Red Bull München (2) - (3) Augsburger Panther 2:1 n.V. 3:4 1:2 n.V. 2:1 1:0 0:2 2:0

DEL: Die Tabelle nach der Hauptrunde

Die Adler Mannheim waren das klar beste Team der Hauptrunde. Dahinter folgte der EHC Red Bull München. Beide Mannschaften konnten sich in der Hauptrunde klar gegen die Konkurrenz absetzen, es ist also keine große Überraschung, dass die Adler und die Bullen sich im Finale gegenüberstehen.