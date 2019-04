Eishockey-Playoffs, DEL-Finals heute live: Adler Mannheim gegen Red Bull München im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Die DEL geht in die alles entscheidende Phase der Saison 2018/2019. Heute Abend steht das erste Spiel in der Best-of-Seven-Serie der DEL-Finals auf dem Programm. Im Endspiel treffen die Adler Mannheim auf den EHC Red Bull München. Alles was ihr zur TV-Übertragung, dem Livestream und dem Liveticker wissen müsst, erfahrt ihr bei SPOX.

Nachdem sich die Adler in der Hauptrunde souverän den ersten Tabellenplatz gesichert haben, hatte das Team von Pavel Gross auch in den DEL-Playoffs keine Anlaufschwierigkeiten.

Im Viertelfinale schaltete Mannheim Nürnberg mit 4:1 aus, im Halbfinale waren die Kölner chancenlos und unterlagen mit 0:4.

Eine deutlich anstrengendere Best-of-Seven-Serie hat der heutige Gegner aus München hinter sich. In einer hart umkämpften Serie setzte sich die Mannschaft von Coach Don Jackson schließlich mit 4:3 gegen Augsburg durch.

Adler Mannheim - Red Bull München live: Heute im Free-TV und LIVESTREAM

Das erste Spiel der Best-of-Seven-Final-Serie zwischen Mannheim und München wird heute sowohl im Free-TV als auch im Livestream übertragen.

Um die Free-TV-Übertragung kümmert sich der TV-Sender SPORT 1. Die Live-Übertragung auf SPORT 1 beginnt kurz vor dem Bully ab 19.25 und wird auch via Livestream emittiert, sodass das Playoff-Spiel auch über mobile Endgeräte wie beispielsweise Tablett oder Smartphone empfangbar ist.

Aber auch der Pay-TV-Sender MagentaSport ist heute mit von der Partie. Der Pay-TV-Sender des Telekom-Konzerns geht eine Viertelstunde vor Spielbeginn auf Sendung und meldet sich mit folgendem fachkundigen MagentaSport-Personal zu Wort:

Kommentator: Patrick Bernecker

Moderator: Sascha Bandermann

Experte: Patrick Ehelchner

Neben der Live-Übertragung im TV zeigt MagentaSport die erste Playoff-Final-Partie auch im MagentaSport-Livestream.

Adler Mannheim gegen EHC Red Bull München heute im LIVETICKER

Von den Live-Übertragungen im TV und im Livestream abgesehen, wird die gesamte Best-of-Seven-Serie zwischen den Adlern Mannheim und Red Bull München auch live von SPOX getickert. Mithilfe des SPOX-Livetickers sind somit alle Live-Spielverläufe auch bequem von unterwegs abrufbar.

Außerdem versorgt euch SPOX im Saison-Endspurt der DEL mit allen Neuigkeiten rund um die angehenden Finalspiele der Playoffs.

Zum Liveticker des DEL-Endspiels zwischen Mannheim und München geht's hier lang.

DEL-Finals: Alle Infos zu Spiel 1

Die Partie Adler Mannheim - EHC Red Bull München startet um 19.30 Uhr und wird in der Mannheimer SAP-Arena ausgetragen, die außerdem auch Heimspielstätte des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen ist.

Beide sicheren Final-Heimspiele der Adler sind, wie der Verein bekanntgab, bereits restlos ausverkauft.

DEL, Halbfinale 2019: Die Ergebnisse von Mannheim und München

Kräftemäßig ist der Tabellenerste der Regular Season gegenüber den Münchner leicht im Vorteil. Während die Mannheimer die Halbfinal-Serie bereits nach vier Spielen zu Ende bringen konnten, gehen die Gäste aus München nur zwei Tage nach dem entscheidenden Halbfinal-Match mit insgesamt 325 Minuten Mehrbelastung ins heutige Final-Duell.

Halbfinal-Ergebnisse der Adler Mannheim und RB München:

Halbfinal-Paarung Spiel 1 Spiel 2 Spiel 3 Spiel 4 Spiel 5 Spiel 6 Spiel 7 Adler Mannheim - Kölner Haie 1:0 4:1 4:0 4:2 / / / EHC Red Bull München - Augsburger Panther 2:1 n.V. 3:4 1:2 n.V. 2:1 1:0 0:2 2:0

DEL-Playoffs, Finale: Alle Termine und Uhrzeiten im Überblick

Alle bekannten und fixen Termine für die Best-of-Seven-Finals der DEL: