DEL live: Das Playoff-Halbfinale heute im TV/LIVESTREAM/LIVETICKER

In München (JETZT im LIVETICKER) und in Mannheim steht jeweils das dritte Playoff-Spiel der Best-Of-Seven-Serie des DEL-Halbfinals 2019 an. SPOX verrät euch unter anderem, wann der Puck heute übers Eis flitzt und wo ihr die Playoff-Begegnungen im TV, Livestream oder Liveticker mitverfolgen könnt.

Die Titel-Favoriten von den Adlern Mannheim marschieren unaufhaltsam in Richtung DEL-Finals. Nach überragenden Leistungen in der Regular Season mit 35 Siegen und einer Tordifferenz von 194:117 rufen die Mannheimer Adler auch in den DEL-Playoffs weiterhin Top-Leistungen ab.

In den ersten beiden Halbfinal-Duellen siegte das Team von Pavel Gross jeweils souverän mit 1:0 und 4:1 gegen die Kölner Haie. Damit stehen die Kölner nun mit dem Rücken zur Wand und müssen beide anstehende Playoff-Partien gewinnen, um die Chance auf das Endspiel am Leben zu erhalten.

DEL-Halbfinale heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Alle DEL-Spiele der laufenden Saison 2018/19 werden beim Pay-TV-Sender MagentaSport übertragen. Einige DEL-Partien sind auch im Free-TV bei Sport1 zu sehen. Eines der beiden Playoff-Duelle am heutigen Sonntag wird heute beim frei empfangbare Sportsender ausgestrahlt.

Sowohl MagentaSport als auch Sport1 überträgt die heutigen Playoff-Partien im Livestream.

Hier eine Übersicht aller Live-Übertragungen der DEL-Playoff-Begegnungen des Tages:

Uhrzeit Heim Gast Live-Übertragung 14 Uhr EHC Red Bull München Augsburg Panther MagentaSport 17 Uhr Adler Mannheim Kölner Haie MagentaSport, Sport1

Das MagentaSport-Angebot ist für alle Bestandskunden der Telekom im ersten Jahr kostenfrei. Erst ab dem 13. Monat wird das Live-Sportangebot bei MagentaSport kostenpflichtig (4,95€/Monat).

SPOX tickert sowohl die Partie Adler Mannheim - Kölner Haie, als auch das Aufeinandertreffen EHC Red Bull München - Augsburger Panther live. Hier geht es zur Liveticker-Konferenz bei SPOX.

DEL-Halbfinale 2019: Playoff-Ergebnisse im Überblick

Bisher wurden bereits vier Halbfinal-Begegnungen in den Playoffs gespielt. Beim Playoff-Duell zwischen Mannheim und Köln deutet sich ein klarer Finaleinzug der Adler Mannheim über vier Spiele an. Beim zweiten Duell zwischen München und Augsburg deutet sich eine deutlich engere Fortsetzung der Best-of-Seven-Serie an, da beide Teams je ein Sieg auf dem Konto haben.

Überblick der Ergebnisse im Halbfinale der DEL-Playoffs 2019:

Spielbeginn Heim Auswärts Drittelerg. Ergebnis 02.04. 19:30 Adler Mannheim Kölner Haie 1:0 0:0 0:0 1:0 05.04. 19:30 Kölner Haie Adler Mannheim 0:1 0:2 1:1 1:4

DEL-Saison 2018/19: Die heimstärksten DEL-Teams der Hauptrunde

Das sind die heimstärksten Teams der DEL-Hauptrunde: Adler Mannheim (19 Siege), EHC RB München (16 Siege), Augsburger Panthers (15 Siege), Fischtown Pinguins (13 Siege), ERC Ingolstadt (12 Siege), Düsseldorfer EG (10 Siege)

DEL: Tabelle nach der DEL-Hauptrunde

Tabellen-Stand in der DEL nach der Hauptrunde: