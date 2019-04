DEL-Halbfinale heute live: EHC Red Bull München gegen Augsburg Panther im TV, Livestream und Liveticker

Im Halbfinale der DEL-Playoffs trifft der EHC Red Bull München im ersten Duell auf die Augsburg Panther. Wann und wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker übertragen wird, könnt ihr hier bei SPOX nachlesen.

Die Viertelfinal-Spiele sind vorbei. Heute geht es ins Halbfinale der DEL und in die erste Begegnung zwischen München und Augsburg. Beide Teams kommen aus anstrengenden Best-of-Seven-Serien und hatten nicht viel Zeit sich auf die kommende Aufgabe vorzubereiten.

DEL: München gegen Augsburg im TV und Livestream

Im Free-TV gibt das erste Aufeinandertreffen zwischen München und Augsburg nicht zu sehen, da die Übertragungsrechte bei der Telekom liegen, die den Auftakt des Halbfinales auf Magenta Sport und im Livestream auf magentasport.de ab 19:15 Uhr überträgt. Für Kunden der Telekom gibt es das Paket mit der DEL in den ersten 12 Monaten gratis, bevor es 4,95 € kostet. Als normale Kunden kostet es direkt 4, 95 € im Monat.

EHC vs. Panther heute im Liveticker

Für alle, die das Halbfinale nicht im Stream verfolgen, haben wir hier auf SPOX auch heute wieder einen Liveticker parat. Ab 19:30 gibt es dabei alle Informationen direkt vom Eis auf eure Endgeräte.

EHC mit Schwierigkeiten in den Playoffs

Der Tabellenzweite und Champions-League-Finalist aus München hat im Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin ungewohnte Schwächen gezeigt. Im zweiten Spiel setzte es eine 0:4 Niederlage und den zwischenzeitlichen 1:1 Ausgleich in der Serie. Dennoch konnte sich der Titelverteidiger schließlich mit 4:2 durchsetzten und geht auch heute als Favorit in das Heimspiel.

Das Viertelfinale des EHC:

Spieltag Heim Gast Datum Ergebnis 1 EHC Red Bull München Eisbären Berlin 13.3.2019 3:2 n.V. 2 Eisbären Berlin EHC Red Bull München 15.3.2019 4:0 3 EHC Red Bull München Eisbären Berlin 17.3.2019 4:1 4 Eisbären Berlin EHC Red Bull München 22.3.2019 2:5 5 EHC Red Bull München Eisbären Berlin 24.3.2019 0:3 6 Eisbären Berlin EHC Red Bull München 29.3.2019 3:4

DEL-Playoffs: Augsburg als Underdog im Derby

Die bayerische Besetzung im Halbfinale ist für die Augsburger eine ganz spezielle Konstellation. "Derby, geile Stimmung, geile Spiele - das ist für die Fans was besonderes, das ist für uns was besonderes. Im DEL-Halbfinale diese Paarung zu haben, ist unglaublich", sagte Daniel Schmölz vor dem Showdown in München.

Des Außenseiter hat erst zum zweiten Mal in der Klubgeschichte die Runde der letzten Vier erreicht.

Halbfinale: München gegen Augsburg im Vergleich

Mit Mannheim, München, Köln und Augsburg stehen die ersten vier der Hauptrunde auch jetzt im Halbfinale der Playoffs. Um dorthin zu kommen mussten die Panther allerdings über sieben Spiele im Viertelfinale gehen. Auch das Budget der beiden Klubs ist denkbar ungleich verteilt.

München hat mit 13,5 Millionen Euro den größten Etat der DEL. Die Augsburger haben mit 5,9 Millionen weniger als die Hälfte zur Verfügung. Es wird also sehr schwer werden, den Erfolg vom Finale von 2010 zu wiederholen und damit erneut Augsburger Klubgeschichte zu schreiben.

Die Tabelle nach der Hauptrunde: