DEL-Playoffs, Halbfinale heute live: Adler Mannheim gegen Kölner Haie im TV, Livestream und Liveticker

Im ersten Halbfinalspiel der Playoffs in der DEL empfangen die Adler Mannheim die Kölner Haie. Hier bekommt ihr alle Infos, wann und wo das Eishockey-Spiel heute im TV, Livestream und Liveticker verfolgt werden kann.

Die Adler aus Mannheim starten heute in das erste Halbfinale und beginnen die Serie mit einem Heimspiel gegen die Haie aus Köln. Als Tabellenerster nach der Hauptrunde ist Mannheim der Favorit. Ein Blick auf das Viertelfinale zeigt aber, dass es bisher keine klaren Begegnungen gab.

Mannheim gegen Köln heute im TV und Livestream

Der Auftakt zur DEL-Serie wird im Free-TV in Deutschland auf Sport1 übertragen. Die Telekom hat sich für außerdem für die komplette DEL-Saison die Übertragungsrechte gesichert und überträgt auch das heutige Spiel live ab 19:30 Uhr auf MagentaSport und im Livestream auf magentasport.de. Für Telekom-Kunden ist das Paket der DEL dabei 12 Monate kostenlos und kostet dann wie für normale Kunden 4.95 € im Monat.

Mannheim vs. Köln heute im Liveticker und Livescore

Wer heute den ganzen Tag unterwegs ist, kann sich die Partie auch im Liveticker zu Gemüte führen. Auf SPOX bleibt ihr immer auf dem Laufenden, was die Neuigkeiten aus der DEL angeht.

Mannheim ohne Verletzungen gegen Köln

Hauptrundensieger Adler Mannheim geht ohne Verletzungssorgen ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga. Trainer Pavel Gross vermeldete vor dem Spiel gegen Köln auch die zuletzt fehlenden Cody Lampl und Tommi Huhtala als "ziemlich gesund". Im Viertelfinale gegen die Nürnberger Ice Tigers gaben die Adler in der best-of-seven-Serie nur ein Spiel ab.

Das Playoff-Viertelfinale der DEL im Überblick:

Team 1 Team 2 Ergebnis München Berlin 4-2 Mannheim Nürnberg 4-1 Augsburg Düsseldorf 4-3 Köln Ingolstadt 4-3

Kölner Haie mit packender Playoff-Serie gegen Ingolstadt

Die Kölner Haie haben die Hauptrunde auf Rang vier beendet und setzten sich im Viertelfinale nach sieben Spielen gegen den ERC Ingolstadt durch. Erst vor zwei Tagen gelang der 3:2-Sieg im entscheidenden Spiel. So schafften die Kölner erst als zweites Team der DEL überhaupt das Kunststück, einen 1-3-Rückstand in den Playoffs umzudrehen.

Die Spieltage im Halbfinale:

Spiel 1: 2./3. April

Spiel 2: 5. April

Spiel 3: 7. April

Spiel 4: 9/10. April

Spiel 5*: 12. April

Spiel 6*: 14. April

Spiel 7*: 16. April

*wenn nötig

Adler Mannheim gegen Kölner Haie im Vergleich

Wenn die Adler gegen die Haie spielen, war bisher immer Spannung garantiert. In 107 Aufeinandertreffen in der Geschichte der DEL gewann Mannheim 52, Köln 55 Mal. Auch die letzte Begegnung konnte erst im Penaltyschießen entschieden werden. Erst vor vier Wochen gelang den Haien so ein 3:2-Sieg, und das auswärts. Spannung sollte also auch für diese Serie garantiert sein.

