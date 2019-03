DEL Playoffs 2019: Spielplan und Übersicht der Live-Übertragungen im TV

Am Mittwoch geht es los mit den (Pre-)Playoffs in der DEL. Die besten zehn Teams der deutschen Eishockey-Liga kämpfen um die Meisterschaft und SPOX verrät euch alles rund um den Spielplan sowie die Mannschaften, die in den Playoffs 2019 stehen, und die Übertragung im TV und Livestream.

Bevor die ganz heiße und entscheidende Phase beginnt, geht es in den DEL Pre-Playoffs um die letzten beiden Startplätze für die Playoffs. In der Qualifikationsrunde stehen die Mannschaften der Tabellenplätze 7 bis 10 auf dem Eis: die Fischtown Pinguins, Straubing Tigers, Eisbären Berlin und die Thomas Sabo Ice Tigers.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

DEL Playoffs 2019: Die Teams

Ein DEL-Team hatte besonderes Glück in der Regular Season der Deutschen Eishockey-Liga. Die Düsseldorfer EG sicherte sich trotz einer Niederlage im letzten Spiel der Vorrunde als Tabellensechster den letzten direkten Startplatz in den DEL Playoffs 2019. Souveräner verlief die bisherige DEL-Saison für die Profis von den Adler Mannheim. Die Mannheimer qualifizieren sich als Erster der Tabelle souverän für die Playoffs.

Diese Mannschaften haben sich auf direktem Weg für die DEL Playoffs qualifiziert: Adler Mannheim, EHC Red Bull München, Augsburger Panther, Kölner Haie, ERC Ingolstadt, Düsseldorfer EG

Adler Mannheim, EHC Red Bull München, Augsburger Panther, Kölner Haie, ERC Ingolstadt, Düsseldorfer EG Folgende DEL-Teams müssen noch in die Playoff-Qualifikation: Fischtown Pinguins, Straubing Tigers, Eisbären Berlin, Thomas Sabo Ice Tigers

DEL Pre-Playoffs 2019 im Überblick: Der Spielplan

Die Qualifikationsrunde, auch Pre-Playoffs genannt, findet am 6. und 8. März statt. Falls nötig, kommt es zu jeweils einer weiteren und entscheidenden Begegnung.

Das sind die Duelle der DEL Pre-Playoffs im Überblick (Best-of-Three-Serie):

Datum Uhrzeit Spieltag Heim Auswärts Mi., 06.03 19.30 Uhr 1. Spieltag Fischtown Pinguins Thomas Sabo Ice Tigers Mi., 06.03 19.30 Uhr 1. Spieltag Straubing Tigers Eisbären Berlin Fr., 08.03. 19.30 Uhr 2. Spieltag Thomas Sabo Ice Tigers Fischtown Pinguins Fr., 08.03. 19.30 Uhr 2. Spieltag Eisbären Berlin Straubing Tigers So., 10.03. unbekannt 3. Spieltag Fischtown Pinguins Thomas Sabo Ice Tigers So., 10.03. unbekannt 3. Spieltag Straubing Tigers Eisbären Berlin

DEL Playoffs 2019: Gesamtübersicht des 1. Spieltags

Die beiden Qualifikanten, die sich in den Pre-Playoffs durchsetzen, werden es in den Playoffs alles andere als leicht haben. Schließlich treffen sie auf den Erst- und Zweitplatzierten der DEL. Gleichzeitig heißt das, dass sie es mit den beiden stärksten Abwehr- und Angriffsreihen der Liga zu tun bekommen.

So stellt sich der Gesamtspielplan des 1. Spieltags im Viertelfinale der Play-offs 2019 (Best-of-7-Serie) dar:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Di., 12.03. 19.30 Uhr Augsburger Panther Düsseldorfer EG Di., 12.03. 19.30 Uhr Kölner Haie ERC Ingolstadt Mi., 13.03. 19.30 Uhr Adler Mannheim Qualifikant 2 Mi., 13.03. 19.30 Uhr EHC Red Bull München Qualifikant 1

Die Playoffs der DEL live im TV und im LIVESTREAM

Im Free-TV sind die DEL Pre-Playoffs nur teilweise zu sehen. Der Sport-Sender SPORT1 hat sich die TV-Rechte für zwei der vier Qualifikationsspiele gesichert. Sollte es zu einer Entscheidung mittels der Best-of-Three-Serie kommen, wird ein weiteres Spiel live von SPORT1 übertragen. Ab dem 12. März zeigt SPORT1 dann auch die Viertelfinal-Playoffs live im TV. Allerdings überträgt SPORT1 auch hier nicht alle Spiele.

Diese Begegnungen sind live bei SPORT1 zu sehen:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Live-Übertragung Mi., 06.03 19.30 Uhr Straubing Tigers Eisbären Berlin SPORT1 im TV und LIVESTREAM Fr., 08.03. 19.30 Uhr Eisbären Berlin Straubing Tigers SPORT1 im TV und LIVESTREAM So., 10.03. unbekannt Fischtown Pinguins Thomas Sabo Ice Tigers SPORT1 im TV und LIVESTREAM So., 10.03. unbekannt unbekannt unbekannt SPORT1 im TV und LIVESTREAM

Wie bisher gewohnt, gibt es alle Live-Spiele der laufenden DEL-Saison bei MagentaSport. Auch die Übertragungen der kompletten DEL-Playoffs werden von MagentaSport getragen. Jeder Bestandskunde der Telekom kann die Playoffs bei MagentaSport mitverfolgen. Für jeden Neukunden sind die ersten sechs Monate kostenlos, ab dem 7. Monat ist das MagentaSport-Angebot für 9,95€/Monat verfügbar.

DEL-Tabelle 2019 nach der Hauptrunde

Der Erste und Zweite sind nach der Hauptrunde punktemäßig nicht weit voneinander entfernt. Ab Tabellenplatz Drei wird der Punkte-Abstand dann schon deutlich größer.

© getty

Der tabellarische Tabellenstand nach der regulären DEL-Saison 2018/19: