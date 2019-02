Red Bull München gegen Frölunda HC: Finale der Champions Hockey League heute im Livestream

Der EHC Red Bull München steht im Finale der Champions Hockey League und wird dort am heutigen Dienstagabend auf den schwedischen Rekordsieger Frölunda HC Göteborg treffen. Bei SPOX bekommt ihr alle relevanten Infos zur Begegnung und dem Livestream.

Durch den 3:1-Sieg der Münchner im Halbfinal-Rückspiel gegen das Schwesterteam aus Salzburg zieht der EHC als erster deutscher Verein ins Finale der Champions Hockey League ein. Das allein ist schon eine Sensation, doch nun will das Team von Cheftrainer Don Jackson auch den Titel.

Die bisherige Bilanz: 7 Siege, 2 Unentschieden, 3 Niederlagen. Es kann als gutes Omen gewertet werden, dass München in dieser CHL-Saison bereits 4 Mal gegen ein schwedisches Team antrat, wobei der EHC mit zwei Siegen und einem Remis gegenüber einer Pleite oft das bessere Ende für sich hatte.

CHL-Finale: Frölunda ist der klare Favorit

Final-Gegner Frölunda Göteburg ist allerdings ein ganz hartes Brett. Die Schweden gewannen bereits 2016 und 2017 den CHL-Titel. Zudem standen sie 2015, im ersten Austragungsjahr des Wettbewerbs, im Endspiel. Anders als der EHC ist Frölunda Final-Druck also mehr als gewohnt. Ein weiterer Vorteil für die Skandinavier ist das Heimrecht. 12.000 frenetische Fans werden das Scandinavium in ein Tollhaus verwandeln und den Münchnern ordentlich einheizen.

In dieser CHL-Saison hat Göteborg fünf der sechs Partien vor eigenem Publikum gewonnen. Einzig gegen die Vienna Capitals gab es in der Gruppenphase eine empfindliche 1:6-Niederlage, was bis dato die einzige Pleite in diesem Wettbewerb in dieser Spielzeit ist.

München vs. Frölunda: Wo und wann findet das Spiel statt?

Austragungsort der heutigen Final-Partie ist das 12.000 Zuschauer fassende Scandinavium-Stadion in Göteborg. Der Spielbeginn ist auf 19 Uhr terminiert.

EHC München gegen Frölunda HC heute live bei DAZN im Livestream

Das Finale der Champions Hockey League zwischen Red Bull München und Frölunda HC wird live auf DAZN ausgestrahlt.

Was ist DAZN?

DAZN ist ein kostenpflichtiger Sport-Streamingdienst. Nach Ablauf eines kostenlosen Probemonats kostet das "Netflix des Sports" lediglich 9,99 Euro monatlich und ist dabei an jedem Monatsende kündbar. Doch nicht nur Eishockey-Fans kommen bei DAZN auf ihre Kosten. Auch europäischer Spitzenfußball, wie die Champions League und die Europa League, eine breite Palette an US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis, Darts, Hockey und UFC kommen nicht zu kurz.

Die Wege beider Teams ab der K.o.-Phase

EHC Red Bull München

Runde Gegner Ergebnis Achtelfinale EV Zug 2:3; 2:0 Viertelfinale Malmö Redhawks 2:1; 5:5 n.V. Halbfinale Red Bull Salzburg 0:0; 3:1

Grölunda HC Göteborg