NHL-Stürmer Panarin: Lebenslang Wodka bei Vertragsverlängerung

Kostenlos Wodka bis zum Lebensende - das winkt dem russischen Eishockey-Profi Artemi Panarin von den Columbus Blue Jackets aus der NHL bei einer Vertragsverlängerung.

Eine ortsansässige Destille lockt den Stürmer mit dem Angebot, er muss dafür nur seinen auslaufenden Vertrag beim Klub aus Ohio verlängern.

Der 27-Jährige, mit 45 Punkten in 40 Spielen Topscorer des Teams, ist nur noch bis zum Ende der Saison an die Franchise gebunden. Das Transferfenster schließt am 25. Februar, eine Entscheidung muss her.

Der Spirituosenhersteller hat eine Werbetafel mit einem Plakat bestücken lassen und spricht den Profi ("Hey Panarin") darauf direkt an.