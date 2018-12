Eishockey: U20-Junioren gewinnen auch das zweite WM-Spiel

Einen Tag nach ihrem Auftaktsieg bei der U20-WM haben die deutschen Eishockey-Junioren im heimischen Füssen auch das zweite Gruppenspiel gewonnen. Das Team von Bundestrainer Christian Künast mit Ausnahmetalent Dominik Bokk gewann in der zweitklassigen 1A-Division mit sechs Nationen gegen Norwegen deutlich mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

"Die Jungs haben von der ersten bis zur letzten Minute eine überzeugende Leistung gezeigt. Sie haben geradlinig und schnell gespielt. Am Ende war es ein verdienter Erfolg", lobte der zufriedene Künast.

Sieger qualifiziert sich für die A-WM 2020

Nur der Sieger von Füssen steigt in die Eliteklasse auf und kann 2020 bei der A-WM in Tschechien um den Titel mitspielen. Die Gastgeber, die vor vier Jahren in die Zweitklassigkeit abgestürzt waren, treffen in ihren weiteren Begegnungen auf Lettland (Mittwoch), Absteiger Weißrussland (Donnerstag) und Frankreich (Samstag).

Die Treffer für das Team vom Deutschen Eishockey-Bund (DEB) erzielten Taro Jentzsch (18.), Tim Brunnhuber (33./42.) und Justin Schütz (35.). Am Sonntag hatte der deutsche Nachwuchs mit 3:2 nach Verlängerung gegen Österreich gewonnen. Im Duell der beiden Auftaktsieger behielt Weißrussland gegen Frankreich mit 6:2 (1:0, 1:2, 4:0) die Oberhand.

Bokk, zu Saisonbeginn von den St. Louis Blues aus der nordamerikanischen Profiliga NHL verpflichtet und danach weiter beim schwedischen Erstligisten Växjö Lakers "geparkt", leitete den ersten Treffer ein und bereitete das Tor von Schütz direkt vor.