DEL: Red Bull München patzt, Adler Mannheim gewinnen souverän

Die Adler Mannheim haben ihre Tabellenführung in der DEL dank eines Patzers von Meister Red Bull München gefestigt. Die Adler bauten ihren Vorsprung an der Spitze durch ein 3:0 gegen die Krefeld Pinguine auf acht Punkte aus, da Verfolger München in seinem 250. DEL-Heimspiel den Fischtown Pinguins mit 2:3 nach Verlängerung unterlag.





Knapp sechs Wochen nach der 2:6-Pleite in Bremerhaven brachte beim Wiedersehen in München Yannic Seidenberg (11.) den Meister zunächst auf Kurs, Alexander Friesen (27.) glich aus. Die erneute Münchner Führung durch Matthew Stajan (40.) egalisierte Jan Urbas (53.). In der Overtime ließ Nicholas Jensen die Gäste nach 100 Sekunden jubeln.

Schwenninger Wild Wings gewinnen Kellerduell

Der ERC Ingolstadt musste im bayerischen Derby bei den Straubing Tigers eine herbe 2:7-Pleite einstecken. Im schwäbisch-fränkischen Duell setzten sich die Augsburger Panther gegen die Nürnberg Ice Tigers 5:2 durch und schoben sich mit 37 Zählern vor die Ingolstädter (36) auf Rang vier.

Im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Rob Daum verloren die Iserlohn Roosters unter Interimscoach Jamie Bartman gegen die Kölner Haie 1:3. Im Kellerduell feierte das Schlusslicht Schwenniger Wild Wings mit einem 2:1 nach Penaltyschießen bei den Grizzlys Wolfsburg den dritten Sieg in Serie.

