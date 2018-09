Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga (DEL) - Saison 2018/2019: Eröffnungsspiel, Übertragung, Spielplan, Übersicht

Die neue DEL-Saison startet am Freitag, den 14. September, mit der Neuauflage der letztjährigen Final-Paarung zwischen den Eisbären Berlin und EHC Red Bull München. SPOX gibt euch eine Übersicht, was es sonst noch so zur neuen Saison der Deutschen Eishockey Liga zu erfahren gibt.

Auch alle anderen Teams starten am Freitagabend in die Saison.

© getty

DEL-Eröffnungsspiel und weitere Partien: Übertragung im TV

Die Final-Neuauflage zwischen Berlin und München wird sowohl beim TV- und Medienpartner Telekom Deutschland, als auch bei Sport1 übertragen. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr.

Auch alle anderen DEL-Partien werden werden von der Telekom live und in HD übertragen. Sport1 zeigt in der Regel am Sonntagnachmittag (17 Uhr) eine Begegnung. Insgesamt überträgt der FreeTV-Sender pro Saison weiterhin mindestens 40 DEL-Spiele (Hauptrunde und Playoffs).

Deutsche Eishockey Liga Spielplan: Der erste Spieltag