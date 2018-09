DEL-Starte heute live: Spielpaarungen, TV-Übertragung, Livestream.

Am heutigen Freitag, den 14. September, startet die Deutsche Eishockey Liga in die neue Saison. Bei SPOX gibt es alle Partien im Überblick und ihr erfahrt, wo die DEL live zu verfolgen ist.

DEL: 1. Spieltag im Überblick

Zum Auftakt der 25. Saison kommt es zur Neuauflage der letztjährigen Finals. Die Eisbären Berlin empfangen EHC Red Bull München.

Begegnung Startzeit Eisbären Berlin - EHC Red Bull München 19.30 Uhr Schwenninger Wild Wings - Nürnberg Ice Tigers 19.30 Uhr Adler Mannheim - Düsseldorfer EG 19.30 Uhr Krefeld Pinguine - Fischtown Pinguins 19.30 Uhr Kölner Haie - Augsburger Panther 19.30 Uhr Iserlohn Roosters - Grizzlys Wolfsburg 19.30 Uhr Straubing Tigers - ERC Ingolstadt 19.30 Uhr

DEL heute live: TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Die Toppartie zwischen den Eisbären Berlin und Red Bull München ist im deutschen Free-TV bei Sport1 zu sehen. Die Übertragung startet fünf Minuten vor Spielbeginn mit den Vorberichten. Außerdem zeigt Telekom Sport alle Partien des ersten Spieltags im TV und Livestream. Ein Abonnement bei Telekom Sport kostet 4,95 Euro monatlich.

Außerdem bietet euch SPOX alle Partien im Konferenz-Liveticker an.

DEL veröffentlicht eigenes Regelbuch

Einen Tag vor Saisonbeginn hat die DEL erstmals ein eigenes Regelbuch herausgegeben. Die Ausgabe ist 224 Seiten lang und stark an das Regelwerk des Weltverbandes IIHF angelehnt. Einen Unterschied machen einige Regeln und Regelinterpretationen, die an die Voraussetzungen des Ligaspielbetriebs in Deutschland angepasst sind.

"Wir haben uns bei Erstellung des Regelbuches mit anderen europäischen Top-Ligen und der NHL ausgetauscht. Unser Grundsatz ist, die Spiele fair und sicher für die Spieler zu leiten. Wir haben mit dem DEL-Regelbuch jetzt ein Werkzeug an der Hand, das uns genau dies ermöglicht", sagte Lars Brüggemann, Leiter des DEL-Schiedsrichterwesens.

© getty

DEL: Die letzten fünf Meister