Eishockey, Champions Hockey League 2018/2019: Spielplan, Modus, Teilnehmer, TV und Livestream

Ab dem 30. August 2018 wird zum fünften Mal die Champions Hockey League ausgetragen. Welche deutschen Mannschaften sind dabei? Wo kann man das Turnier am Bildschirm verfolgen? Welche Teams treten in der Gruppenphase gegeneinander an? Hier bekommt Ihr alle Infos zum wichtigsten Wettbewerb für Klubmannschaften im europäischen Eishockey.

Was ist die Champions Hockey League?

Bei der Champions Hockey League handelt es sich um den höchsten Wettbewerb im europäischen Klub-Eishockey. Die CHL ist so etwas wie die Champions League im Fußball und wird seit 2014 ausgetragen. Zuvor hatte es den Eishockey-Europapokal (1965 bis 1996), die European Hockey League (1996 bis 2000) und den IIHF European Champions Cup (2005 bis 2008) gegeben.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Wo kann ich die Champions Hockey League im TV oder Livestream sehen?

Der Streamingdienst DAZN überträgt alle Spiele mit deutscher Beteiligung Live. DAZN ist für 9,99 Euro pro Monat zu haben, wobei der erste Monat kostenlos ist.

Auch bei SPORT1 sind alle Partien der deutschen Teams in der Gruppenphase und der K.o.-Runde sowie die Halbfinals und das Finale zu sehen. Allerdings ist bislang unklar, welche Spiele Live im Free-TV auf SPORT1, auf dem Pay-TV Sender SPORT1+ oder im Livestream auf SPORT1.de laufen.

Der Modus der Champions Hockey League

32 Mannschaften dürfen in der CHL an den Start gehen. Im Modus Jeder gegen Jeden wird die Vorrunde in acht Vierergruppen ausgetragen. Somit hat jeder Klub drei Heim- und drei Auswärtsspiele. Die besten zwei Teams jeder Vierergruppe ziehen ins Achtelfinale ein, wo es wie auch im Viertel- und Halbfinale im K.o.-System mit Hin- und Rückspiel weitergeht. Lediglich das Finale wird in nur einer Partie ausgetragen.

© getty

Welche Klubs dürfen in dieser Saison an der CHL teilnehmen?

Insgesamt sind 32 Vereine aus 13 Ligen dabei. Aus den sechs sogenannten Gründungsligen dürfen jeweils zwischen drei und fünf Mannschaften teilnehmen, aus den sieben sogenannten Challengerligen jeweils eine. Außerdem qualifiziert sich der Sieger des IIHF Continental Cup (zweitklassiger Europapokal) für die CHL.

Die CHL-Teilnehmer 2018/2019

Liga Land Klub Weg der Qualifikation Svenska Hockeyligan (SHL) Schweden Växjö Lakers Meister, Hauptrundensieger Svenska Hockeyligan (SHL) Schweden Djurgardens IF Stockholm Hauptrundenzweiter Svenska Hockeyligan (SHL) Schweden Skelleftea AIK Finalist Svenska Hockeyligan (SHL) Schweden Malmö Redhawks Halbfinalist Svenska Hockeyligan (SHL) Schweden Frölunda HC Göteborg Hauptrundendritter Liiga Finnland JYP Jyväskylä Titelverteidiger Liiga Finnland Oulun Kärpät Meister, Hauptrundensieger Liiga Finnland TPS Turku Hauptrundenzweiter Liiga Finnland Tappara Tampere Finalist Liiga Finnland HIFK Helsinki Halbfinalist National League (NLA) Schweiz ZSC Lions Zürich Meister National League (NLA) Schweiz SC Bern Hauptrundensieger National League (NLA) Schweiz EV Zug Hauptrundenzweiter National League (NLA) Schweiz HC Lugano Finalist Tipsport Extraliga ledniho hokeje (Extraliga) Tschechien HC Kometa Brno Meister Tipsport Extraliga ledniho hokeje (Extraliga) Tschechien HC Plzen 1929 Hauptrundensieger Tipsport Extraliga ledniho hokeje (Extraliga) Tschechien Mountfield Hradec Kralove Hauptrundenzweiter Tipsport Extraliga ledniho hokeje (Extraliga) Tschechien HC Ocelari Trinec Finalist Deutsche Eishockey Liga (DEL) Deutschland EHC Red Bull München Meister, Hauptrundensieger Deutsche Eishockey Liga (DEL) Deutschland Eisbären Berlin Hauptrundenzweiter Deutsche Eishockey Liga (DEL) Deutschland Nürnberg Ice Tigers Halbfinalist Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) Italien HC Bozen Meister Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) Österreich EC Red Bull Salzburg Finalist Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) Österreich Vienna Capitals Hauptrundensieger Extraliga Weißrussland HK Njoman Hrodna Meister GET-ligaen Norwegen Storhamar Hamar Meister Metal Ligaen Dänemark Aalborg Pirates Meister Ligue Magnus Frankreich Dragons Rouen Meister Ekstraliga (PLH) Polen GKS Tychy Meister Extraliga Slowakei HC 05 Banska Bystrica Meister Elite Ice Hockey League (EIHL) Großbritannien Cardiff Devils Meister IIHF Continental Cup Weißrussland HK Junost Minsk Turniersieger

Die deutschen Teilnehmer an der Champions Hockey League

EHC Red Bull München: Die Bullen vom Oberwiesenfeld sicherten sich 2018 bereits zum dritten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft. In einer dramatischen Final-Serie setzte sich die Truppe von Trainer Don Jackson mit 4:3 gegen Berlin durch. In der CHL sind die Münchner zum vierten Mal am Start. Bislang überstand der EHC immer die Gruppenphase, schied dann aber jeweils sofort im Achtelfinale aus.

Eisbären Berlin: Die Berliner verpassten in der vergangenen Saison denkbar knapp den ersten DEL-Titel seit 2013. Nun steht bei den Hauptstädtern ein neuer Mann hinter der Bande. Uwe Krupp zog es nach vier Jahren bei den Eisbären nach Tschechien zu Sparta Prag. Für den ersten deutschen Stanley-Cup-Champion übernahm Clement Jodoin. Der Kanadier war bereits in der vergangenen Saison Krupps Co-Trainer. Berlin ist wie München zum vierten Mal in der CHL am Start. Die bisherige Bilanz: Einmal Aus in der Gruppenphase, zwei Mal Aus im Achtelfinale.

Nürnberg Ice Tigers: Die Franken haben eine großartige DEL-Saison hinter sich, wenn es auch einmal mehr nicht für die Finals gereicht hat. Nürnberg war nach der Hauptrunde Dritter und scheitere im Halbfinale mit 2:4 an Berlin. Nürnberg ist erstmals überhaupt in der Champions Hockey League vertreten und will mit dem neuen Trainer Kevin Gaudet für Überraschungen sorgen.

Champions Hockey League 2018/2019: Die Gruppenphase

Gruppe A

Verein Land ZSC Lions Zürich Schweiz Vienna Capitals Österreich Frölunda HC Göteborg Schweden Aalborg Pirates Dänemark

Gruppe B

Verein Land EHC Red Bull München Deutschland TPS Turku Finnland Malmö Redhawks Schweden HK Junost Minsk Weißrussland

CHL: Spielplan EHC Red Bull München

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Kommentator/Experte Fr., 31. August 19.30 Uhr EHC Red Bull München Yunost Minsk DAZN tba So., 2. September 17 Uhr EHC Red Bull München TPS Turku DAZN

tba Do., 6. September 18 Uhr TPS Turku EHC Red Bull München DAZN tba So., 9. September 16 Uhr Yunost Minsk EHC Red Bull München DAZN tba Di., 9. Oktober 19.30 Uhr EHC Red Bull München Malmö Redhawks DAZN tba Di., 16. Oktober 18.30 Uhr Malmö Redhawks EHC Red Bull München DAZN tba

Gruppe C

Verein Land HC Bozen Italien, Liga: Österreich Skelleftea AIK Schweden HIFK Helsinki Finnland GKS Tychy Polen

Gruppe D

Verein Land HC Kometa Brno Tschechien Eisbären Berlin Deutschland EV Zug Schweiz HK Njoman Hrodna Weißrussland

CHL: Spielplan Eisbären Berlin

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Kommentator/Experte Fr., 31. August 19.30 Uhr Eisbären Berlin EV Zug DAZN tba So., 2. September 17 Uhr Eisbären Berlin HC Kometa Brno DAZN

tba Fr., 7. September 19.45 Uhr EV Zug Eisbären Berlin DAZN tba So., 9. September 17 Uhr HC Kometa Brno Eisbären Berlin DAZN tba Mi., 10. Oktober 19.30 Uhr Eisbären Berlin HK Njoman Hrodna DAZN tba Di., 16. Oktober 18 Uhr HK Njoman Hrodna Eisbären Berlin DAZN tba

Gruppe E

Verein Land Djurgardens IF Stockholm Schweden Tappara Tampere Finnland HC Ocelari Trinec Tschechien Storhamar Hamar Norwegen

Gruppe F

Verein Land Oulun Kärpät Finnland Mountfield Hradec Kralove Tschechien Nürnberg Ice Tigers Deutschland Dragons Rouen Frankreich

CHL: Spielplan Nürnberg Ice Tigers

Datum Uhrzeit Heim Gast Livestream Kommentator/Experte Fr., 31. August 17 Uhr Mountfield Hradec Kralove Nürnberg Ice Tigers DAZN tba So., 2. September 18 Uhr Oulun Kärpät Nürnberg Ice Tigers DAZN

tba Fr., 7. September 19.30 Uhr Nürnberg Ice Tigers Mountfield Hradec Kralove DAZN tba So., 9. September 17 Uhr Nürnberg Ice Tigers Oulun Kärpät DAZN tba Mi., 10. Oktober 20 Uhr Dragons Rouen Nürnberg Ice Tigers DAZN tba Di., 16. Oktober 19.30 Uhr Nürnberg Ice Tigers Dragons Rouen DAZN tba

Gruppe G

Verein Land Växjö Lakers Schweden SC Bern Schweiz EC Red Bull Salzburg Österreich Cardiff Devils Großbritannien

Gruppe H

Verein Land JYP Jyväskylä Finnland HC Plzen 1929 Tschechien HC Lugano Schweiz HC 05 Banska Bystrica Slowakei

CHL: Wann finden die K.o.-Spiele und das Finale statt?

Die Achtelfinals, Viertelfinals, Halbfinals und das Endspiel sind noch nicht terminiert.

CHL: Die bisherigen Sieger

Rekordsieger der Champions Hockey League ist der schwedische Verein Frölunda HC aus Göteborg mit zwei Titeln. Außerdem sicherten sich jeweils einmal Lulea HF aus Schweden und der finnische Verein JYP Jyväskylä einmal den Pokal.