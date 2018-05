Längstes Eishockey-Spiel der AHL-Geschichte: Lehigh Valley Phantoms schlagen Charlotte

Mutua Madrid Open Women Single Live WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Slowakei -

Frankreich World Championship USA -

Lettland BSL Tofas -

Trabzonspor World Championship Tschechien -

Russland World Championship Norwegen -

Kanada Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 2 NHL Jets @ Predators (Spiel 7) Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Halbfinale -

Session 1 World Championship Frankreich -

Österreich World Championship Dänemark -

Norwegen Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Halbfinale -

Session 2 World Championship Weißrussland -

Tschechien World Championship USA -

Südkorea European Challenge Cup Cardiff -

Gloucester World Championship Slowakei -

Schweden World Championship Lettland -

Deutschland World Championship Österreich -

Weißrussland World Championship Dänemark -

Südkorea European Rugby Champions Cup Leinster -

Racing 92 Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Finale Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Lille World Championship Kanada -

Finnland World Championship Russland -

Schweiz IndyCar Series Indycar Grand Prix Indianapolis Glory Kickboxing Glory 53: Lille Liga ACB Bilbao -

Saski Baskonia FIA World Rallycross Championship 3. Lauf: Circuit Jules Tacheny World Championship Norwegen -

USA World Championship Frankreich -

Tschechien Liga ACB Teneriffa -

Barcelona World Championship Deutschland -

Finnland World Championship Schweiz -

Schweden Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 1 World Championship Südkorea -

Norwegen World Championship Russland -

Slowakei World Championship Kanada -

Lettland World Championship Tschechien -

Österreich NBA Warriors @ Rockets (Spiel 1) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 2 World Championship Finnland -

USA World Championship Schweiz -

Frankreich World Championship Kanada -

Deutschland World Championship Weißrussland -

Slowakei World Championship Lettland -

Dänemark World Championship Russland -

Schweden Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 3 NBA Warriors @ Rockets (Spiel 2) Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 4 Premier League Darts Premier League: London Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Viertelfinals Pro14 Glasgow -

Scarlets Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 1 Premiership Saracens -

Wasps Premiership Exeter -

Newcastle Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 2 Liga ACB Valencia -

Barcelona Liga ACB Saragossa -

Fuenlabrada Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Finale World Championship Eishockey-Weltmeisterschaft NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) Internationaux de Strasbourg Women Single Internationaux de Strasbourg -

Tag 4

In der American Hockey League, der zweitwichtigsten Eishockey-Liga in Nordamerika nach der NHL, hat in der Nacht auf Donnerstag das längste Spiel der AHL-Geschichte stattgefunden. Es dauerte insgesamt sechs Stunden und sechs Minuten (146 Minuten und 48 Sekunden Spielzeit), ehe die Lehigh Valley Phantoms in Spiel 4 der Atlantic-Division-Finals die Charlotte Checkers niedergerungen hatten.

Alex Krushelnyski erzielte nach 6:48 Minuten in der fünften Verlängerung um 1.09 Uhr morgens Ortszeit in Charlotte das 2:1-Siegtor für die Phantoms. Den bisherigen Rekord in der 82-jährigen Historie der AHL hielten die Philadelphia Phantoms und die Albany River Rats. Diese Partie war 2008 3:50 Minuten früher zu Ende.

Selbst in der NHL hat es bislang lediglich drei Begegnungen gegeben, die länger als das Aufeinandertreffen zwischen den Phantoms und den Checkers gedauert haben.

Den Rekord hält das Spiel zwischen den Detroit Red Wings und den Montreal Maroons, das am 24. März 1936 um 3.25 Uhr morgens im neunten Drittel nach einer Spielzeit von 176 Minuten und 30 Sekunden endete.

Das längste Eishockey-Spiel überhaupt fand 2017 in Norwegen statt. Die Storhamar Dragons besiegten die Sparta Warriors nach 217 Minuten und 14 Sekunden Spielzeit und damit in der achten Verlängerung um 2.33 Uhr Ortszeit.