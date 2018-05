Eishockey-WM: Halbfinale Kanada gegen die Schweiz heute live im TV und Livestream

Internazionali BNL d'Italia Women Single Live WTA Rom: Halbfinale -

Im zweiten Halbfinale trifft Kanada als "Mutterland des Eishockeys" heute auf die Außenseiter aus der Schweiz (19.15 Uhr im LIVETICKER). Erfahrt hier alle Informationen zum Spiel sowie zur Übertragung im Fernsehen und im Internet.

Die Kanadier sind als 26-facher Weltmeister der klare Favorit gegen die Schweizer, die sich nur knapp für die K.o.-Runde qualifiziert haben.

Kanada - Schweiz: Uhrzeit und Austragungsort des Halbfinals

Die Partie beginnt am heutigen Samstag, 19. Mai, um 19:15 Uhr. Ebenso wie das andere Halbfinale, das Endspiel und das Spiel um Platz drei findet die Partie in der Kopenhagener Royal Arena statt.

Wo wird das Halbfinale zwischen Kanada und der Schweiz übertragen?

Das Streamingportal DAZN überträgt die gesamte Partie live, ebenso wie alle anderen Spiele der Weltmeisterschaft. Kommentator des Spiels wird Christoph Stadtler sein, als Experte begleitet ihn David Wolf.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist. Neben der WM überträgt DAZN auch zahlreiche Spiele der NHL sowie Partien der NBA, NFL und MLB. Neuerdings besitzt DAZN auch die Rechte an der russischen Liga KHL. Auch sämtliche europäische Fußball-Topligen hat das "Netflix des Sports" im Programm.

Darüber hinaus überträgt Sport1 die Partie ebenfalls.

Sollte es für euch nicht möglich sein Livebilder des Spiels zu sehen, könnt ihr auch den SPOX-LIVETICKER verfolgen.

Kanada: Auf dem Weg zum Rekordweltmeister

Nachdem sich die erfolgsverwöhnten Kanadier sowohl bei Olympia als auch bei der letzten WM mit einer anderen Medaillenfarbe als Gold zufrieden geben mussten, soll in diesem Jahr wieder der Titel her. Mit Turniersieg Nummer 27 könnten die Nordamerikaner sogar mit Rekordweltmeister Russland gleichziehen.

Der bisherige Turnierverlauf war aber nicht optimal. In der Vorrunde gab es zwei Niederlagen und am Ende nur Platz drei. Dafür schaltete das Team im Viertelfinale dann mit Olympiasieger Russland einen der großen Favoriten aus.

Kanadas bisherige Gegner bei dieser Weltmeisterschaft

Datum Gegner Ergebnis 4. Mai 2018 USA 4:5 n.P. 6. Mai 2018 Südkorea 10:0 7. Mai 2018 Dänemark 7:1 10. Mai 2018 Norwegen 5:0 12. Mai 2018 Finnland 1:5 14. Mai 2018 Lettland 2:1 15. Mai 2018 Deutschland 3:0 17. Mai 2018 Russland 5:4 n.V.

Schweiz: Außenseiter will erste Medaille seit 2013

Gegen Kanada geht die Schweiz als klarer Außenseiter in die Partie, schließlich konnten die Eidgenossen in der Vergangenheit deutlich weniger Erfolge feiern und bei der WM noch nicht wirklich überzeugen. In der Gruppenphase schafften es die Schweizer erst am letzten Spieltag auf den vierten Rang, der zur Viertelfinal-Teilnahme berechtigte.

Mit dem Sieg gegen Finnland in der K.o.-Runde gelang dem Team aber die erste Überraschung. Nun soll wie 2013 der Finaleinzug folgen, als die Schweiz mit der Silbermedaille das erste Edelmetall seit 1953 gewann.

Schweiz: Die Spiele bei der Eishockey-WM 2018