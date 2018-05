Eishockey-WM: Halbfinale Schweden gegen USA heute live im TV und Livestream

Internazionali BNL d'Italia Women Single Live WTA Rom: Halbfinale -

Session 1 Premiership Saracens -

Wasps World Championship Schweden -

USA Pro14 Leinster -

Munster Premiership Exeter -

Newcastle Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Halbfinale -

Session 2 World Championship Kanada -

Schweiz Liga ACB Valencia -

Barcelona NHL Capitals @ Lightning (Spiel 5) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 3) Liga ACB Saragossa -

Fuenlabrada Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Finale World Championship Eishockey-Weltmeisterschaft NBA Rockets @ Warriors (Spiel 3) NHL Lightning @ Capitals (Spiel 6, falls nötig) NBA Celtics @ Cavaliers (Spiel 4) BSL Anadolu Efes -

Darüssafaka (Spiel 1) NBA Rockets @ Warriors (Spiel 4) NHL Jets @ Golden Knights (Spiel 6, falls nötig) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Tag 4 BSL Fenerbahce -

Sakarya (Spiel 1) NHL Capitals @ Lightning (Spiel 7, falls nötig) Lyon Open Men Single ATP Lyon: Viertelfinale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Viertelfinale BSL Darüssafaka -

Anadolu Efes (Spiel 2) Liga ACB Gran Canaria -

Real Madrid NHL Golden Knights @ Jets (Spiel 7, falls nötig) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 5) Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Halbfinale Geneva Open Men Single ATP Genf: Halbfinale Lyon Open Men Single ATP Lyon: Halbfinale BSL Banvit -

Besiktas (Spiel 2) Lyon Open Men Single ATP Lyon: Finale Internationaux de Strasbourg Women Single WTA Straßburg: Finale FIA World Rallycross Championship 4. Lauf: Silverstone Rugby Union Internationals England -

Barbarians IndyCar Series Indy 500 World Rugby U20 Championship Frankreich -

Irland PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: 1. Tag

Im Halbfinale der Eishockey-WM trifft Titelverteidiger Schweden heute (um 15.15 Uhr im LIVETICKER) auf die USA. SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen und zeigt, wie und wo ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Beide Teams haben sich bei dieser WM in guter Verfassung gezeigt. Während Schweden noch unbesiegt ist und seine Gruppe gewann, kassierten die USA nur eine Niederlage in der Vorrunde.

Wann und wo findet das Halbfinale Schweden - USA statt?

Das Halbfinale beginnt am heutigen Samstag, 19. Mai, um 15:15 Uhr. Austragungsort de Spiels ist die Royal Arena in Kopenhagen, die 12.500 Zuschauer fasst. Dort werden auch das zweite Halbfinale sowie das Endspiel stattfinden.

TV, Livestream: Wo wird Schweden - USA übertragen?

Wie alle Spiele der Eishockey-WM überträgt der Streamingdienst DAZN auch die Partie Schweden gegen USA. Christoph Fetzer kommentiert das Spiel, Mannix Wolf begleitet ihn als Experte.

DAZN kostet monatlich 9,99 Euro, wobei der erste Monat gratis ist. Neben der WM überträgt DAZN außerdem zahlreiche Spiele der NHL sowie Partien der NBA, NFL und MLB. Auch sämtliche europäische Fußball-Topligen hat das "Netflix des Sports" im Programm.

Darüber hinaus zeigt der Sportkanal Sport1 die Partie ebenfalls.

Sollte es für euch nicht möglich sein Livebilder des Spiels zu sehen, könnt ihr auch den SPOX-LIVETICKER verfolgen.

Schweden: Auf dem Weg zur Titelverteidigung

Nachdem die schwedische Nationalmannschaft bereits im vergangenen Jahr den Titel holte, zeigen sich die Skandinavier bei diesem Turnier auch wieder in starker Verfassung. Die Gruppenphase überstand die Mannschaft souverän ohne Niederlage als Tabellenerster. Nur einmal musste das Team dabei in die Verlängerung. Im Viertelfinale gab es dann einen knappen 3:2-Sieg der Letten.

Die bisherigen Spiele von Schweden bei der Eishockey-WM

Datum Gegner Ergebnis 4. Mai 2018 Weißrussland 7:0 6. Mai 2018 Tschechien 3:2 7. Mai 2018 Frankreich 4:0 9. Mai 2018 Österreich 7:0 12. Mai 2018 Slowakei 3:2 n.V. 13. Mai 2018 Schweiz 5:3 15. Mai 2018 Russland 3:1 17. Mai 2018 Lettland 3:2

USA: Die Sehnsucht nach dem WM-Gold

1933 gewannen die USA ihr erstes und bislang einziges Gold bei einer Weltmeisterschaft, eine verheerende Bilanz für das Land mit der besten Liga der Welt. In diesem Jahr schafften es die US-Amerikaner immerhin zum dritten Mal in vier Jahren unter die besten vier. Nun soll endlich wieder der Titel her.

USA: Die bisherigen Spiele bei dieser Weltmeisterschaft