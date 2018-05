Eishockey-WM: Deutschland gegen Finnland heute live im TV und im Livestream sehen

Liga ACB Live Bilbao -

Im sechsten Gruppenspiel der Eishockey-WM in Dänemark trifft das DEB-Team auf Finnland (20.15 Uhr live auf DAZN). Hier findet ihr alle Infos zum Spiel sowie der Übertragung im Livestream und Liveticker.

Nach vier Niederlagen aus den ersten fünf Spielen ist die deutsche Mannschaft bereits aus dem Turnier ausgeschieden. Gegen die Finnen möchte sich das Team von Trainer Marco Sturm dennoch gut präsentieren.

Durch die Niederlage von Südkorea am Samstag ist auch der Absturz in die Abstiegsrunde nicht mehr möglich, weshalb es eigentlich um nichts mehr geht. Gegen Finnland hat das DEB-Team allerdings noch eine Rechnung offen, da es bei den Olympischen Spielen eine 2:5-Niederlage in der Vorrunde gab.

Wann findet Deutschland - Finnland bei der Eishockey-WM statt?

Das Spiel findet am Sonntag, den 13.05.2018, um 20.15 Uhr in der Jyske Bank Boxen in Herning statt.

Eishockey-WM: Deutschland gegen Finnland im Livestream und Liveticker

Das Streaming-Portal DAZN übertragt die Begegnung zwischen Deutschland und Finnland live, genau wie alle anderen Partien der Eishockey-WM.

Neben Eishockey gibt es bei DAZN auch Fußball der Premier League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 sowie US-Sport-Highlights, Tennis, Golf und vieles mehr zu sehen. Hier findet ihr das komplette Programm.

Zusätzlich übertragt Sport1 die Partie im Free-TV, Start der Vorberichte ist um 19.45 Uhr.

Sollte es euch nicht möglich sein, die Partie in Bewegtbildern zu verfolgen, bietet SPOX wie gewohnt einen ausführlichen Liveticker zur Partie.

Eishockey-WM: Der nächsten Spiele der deutschen Mannschaft

Deutschland vs. Finnland: 13.05.2018 um 20.15 Uhr

Kanada vs. Deutschland: 15.05.2018 um 16.15 Uhr

Deutschlands bisherige Ergebnisse bei der Eishockey-WM