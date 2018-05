Eishockey-WM, Deutschland - Dänemark: Penalty-Thriller! DEB-Team mit Auftaktpleite

World Championship Live Deutschland -

Dänemark NHL Lightning @ Bruins (Spiel 4) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 3) Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 1 ECM Prague Open Women Single WTA Prag: Finale BSL Fenerbahce -

Besiktas World Championship Schweiz -

Österreich World Championship Norwegen -

Lettland BMW Open Men Single ATP München: Halbfinale Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem Women Single WTA Rabat: Finale Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Halbfinale Pro14 Munster -

Edinburgh World Championship Frankreich -

Weißrussland World Championship Finnland -

Südkorea Premiership Harlequins -

Exeter Premiership Saracens -

Gloucester Matchroom Boxing Tony Bellew vs David Haye Pro14 Scarlets -

Cheetahs World Championship Tschechien -

Slowakei World Championship Dänemark -

USA NBA Celtics @ 76ers (Spiel 3) NHL Penguins @ Capitals (Spiel 5) NHL Jets @ Predators (Spiel 5) BMW Open Men Single ATP München: Finale Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 2 HBO Boxing Gennady Golovkin -

Vanes Martirosyan (Delayed) World Championship Österreich -

Russland World Championship Südkorea -

Kanada Liga ACB Fuenlabrada -

Valencia Istanbul Open Men Single ATP Istanbul: Finale World Championship Schweden -

Tschechien World Championship Deutschland -

Norwegen Liga ACB Gran Canaria -

Malaga World Championship Slowakei -

Schweiz World Championship Lettland -

Finnland NHL Bruins @ Lightning (Spiel 5) NBA Warriors @ Pelicans (Spiel 4) NHL Golden Knights @ Sharks (Spiel 6) Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 3 World Championship Weißrussland -

Russland World Championship Deutschland -

USA World Championship Schweden -

Frankreich World Championship Kanada -

Dänemark NHL Capitals @ Penguins (Spiel 6) NBA Raptors @ Cavaliers (Spiel 4) Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 4 World Championship Österreich -

Slowakei World Championship Südkorea -

Lettland World Championship Tschechien -

Schweiz World Championship Finnland -

Norwegen Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Tag 5 World Championship Schweiz -

Weißrussland World Championship Deutschland -

Südkorea World Championship Schweden -

Österreich World Championship Finnland -

Dänemark Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 1 World Championship Slowakei -

Frankreich World Championship USA -

Lettland BSL Tofas -

Trabzonspor World Championship Tschechien -

Russland World Championship Norwegen -

Kanada Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Viertelfinale -

Session 2 Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Halbfinale -

Session 1 World Championship Frankreich -

Österreich World Championship Dänemark -

Norwegen Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Halbfinale -

Session 2 World Championship Weißrussland -

Tschechien World Championship USA -

Südkorea European Challenge Cup Cardiff -

Gloucester World Championship Slowakei -

Schweden World Championship Lettland -

Deutschland World Championship Österreich -

Russland World Championship Dänemark -

Südkorea European Rugby Champions Cup Leinster -

Racing 92 Mutua Madrid Open Women Single WTA Madrid: Finale Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Lille World Championship Kanada -

Finnland World Championship Russland -

Schweiz Glory Kickboxing Glory 53: Lille Liga ACB Bilbao -

Saski Baskonia World Championship Norwegen -

USA World Championship Frankreich -

Tschechien Liga ACB Teneriffa -

Barcelona World Championship Deutschland -

Finnland World Championship Schweiz -

Schweden Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 1 World Championship Südkorea -

Norwegen World Championship Russland -

Slowakei World Championship Kanada -

Lettland World Championship Tschechien -

Österreich Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 2 World Championship Finnland -

USA World Championship Schweiz -

Frankreich World Championship Kanada -

Deutschland World Championship Weißrussland -

Slowakei World Championship Lettland -

Dänemark World Championship Russland -

Schweden Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 3 Internazionali BNL d'Italia Women Single WTA Rom: Tag 4 Premier League Darts Premier League: London

Deutschland hat sein erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2018 verloren. Die Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm musste sich in der Jyske Bank Boxen in Herning mit 2:3 nach Penaltyschießen gegen Gastgeber Dänemark geschlagen geben und nahm damit lediglich einen Punkt mit.

Damit ist der erste, ganz wichtige Schritt in Richtung Viertelfinale verpasst worden, das die jeweils besten vier Nationen der beiden Achter-Gruppen erreichen.

In der zweiten Partie bekommt es das DEB-Team, das im Vergleich zum Silber-Coup bei Olympia auf zahlreichen Positionen verändert werden musste (10 Olympia-Helden, 9 WM-Debütanten, 3 NHL-Spieler), am Sonntag mit Norwegen (16.15 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN) zu tun.

Deutschland vs. Dänemark: Statistiken zum Spiel

Deutschland - Dänemark 2:3 n.P. (0:0, 1:2, 1:0)

Tore: 0:1 J. Jensen (29.), 1:1 Draisaitl (33.), 1:2 Storm (36.), 2:2 Ehliz (51.)

Treffer im Penaltyschießen: Frans Nielsen

Strafen: 4 - 2

1. Drittel: Der erste Abschnitt war wenig überraschend nichts für Feinschmecker. Beide Teams arbeiteten Eishockey, lieferten sich viele intensive Zweikämpfe und legten ihr Hauptaugenmerk auf die Verteidigung. Da die Abwehrarbeit bei beiden Mannschaften gut funktionierte, blieben die ganz dicken Möglichkeiten aus.

Deutschland brachte sich zwar durch den einen oder anderen kleineren Fehler im Spielaufbau in leichte Bedrängnis, ließ unter dem Strich aber nicht viel zu.

Die beste Chance für das DEB-Team hatte Tiffels nach einem Konter in der 12. Minute, doch sein Schuss wurde vom dänischen Toronto-Goalie Andersen über das Tor gelenkt. Insgesamt ging das 0:0 nach den ersten 20 Minuten völlig in Ordnung.

2. Drittel: Zunächst ging es im zweiten Drittel weiter wie zuvor. Doch in der 28. Minute kassierte Yannic Seidenberg eine Strafe und die deutsche Auswahl musste erstmals in Unterzahl agieren. Erst schob Bjorkstrand nach toller Einzelleistung die Scheibe noch rechts am Tor vorbei. Doch kurz darauf wurde Jesper Jensen schön freigespielt und hämmerte den Puck von der rechten Seite zur Führung ins kurze Eck.

Gerade als Dänemark dem 2:0 näher schien, schlug Deutschland dreieinhalb Minuten nach dem Gegentreffer zu. Ehliz ackerte herausragend vor dem Kasten, behauptete gegen zwei Dänen den Puck und bediente den vor dem Kasten stehenden Draisaitl, der eiskalt versenkte.

Doch der Oilers-Star musste wenig später für zwei Minuten vom Eis und prompt brannte es in Unterzahl erneut vor dem deutschen Gehäuse lichterloh. Dänemark erspielte sich Chancen im Sekundentakt, ehe Storm von hinter dem Tor bedient wurde und das 2:1 erzielte. Deutschland war offensiv insgesamt harmloser als die Gastgeber und ging verdient mit einem Rückstand in die zweite Pause.

Eishockey-WM 2018: Das ist Deutschlands Kader © getty 1/26 Beim letzten großen Turnier, den Olympischen Winterspielen 2018, gelang dem DEB-Team mit dem Einzug ins Finale ein echtes Eishockey-Wunder. Bei der anstehenden WM soll's wieder erfolgreich werden. Auf diese 25 Mann vertraut Bundestrainer Marco Sturm ... © getty 2/26 Tor: Niklas Treutle (Thomas Sabo Ice Tigers) © getty 3/26 Tor: Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG) © getty 4/26 Tor: Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt) © getty 5/26 Verteidigung: Korbinian Holzer (Anaheim Ducks) © getty 6/26 Verteidigung: Dennis Seidenberg (New York Islanders) © getty 7/26 Verteidigung: Oliver Mebus (Thomas Sabo Ice Tigers) © getty 8/26 Verteidigung: Yannic Seidenberg (EHC Red Bull München) © getty 9/26 Verteidigung: Björn Krupp (Grizzlys Wolfsburg) © getty 10/26 Verteidigung: Jonas Müller (Eisbären Berlin) © getty 11/26 Verteidigung: Bernhard Ebner (Düsseldorfer EG) © getty 12/26 Verteidigung: Moritz Müller (Kölner Haie) © getty 13/26 Sturm: Nicolas Krämmer (Kölner Haie) © getty 14/26 Sturm: Matthias Plachta (Adler Mannheim) © getty 15/26 Sturm: Mirko Höfflin (Schwenninger Wild Wings) © getty 16/26 Sturm: Sebastian Uvira (Kölner Haie) © getty 17/26 Sturm: Leon Draisaitl (Edmonton Oilers) © getty 18/26 Sturm: Yasin Ehliz (Thomas Sabo Ice Tigers) © getty 19/26 Sturm: Patrick Hager (EHC Red Bull München) © getty 20/26 Sturm: Markus Eisenschmid (Laval Rocket) © getty 21/26 Sturm: Manuel Wiederer (San Jose Barracuda) © getty 22/26 Sturm: Marc Michaelis (Minnesota State University) © getty 23/26 Sturm: Dominik Kahun (EHC Red Bull München) © getty 24/26 Sturm: Daniel Pietta (Krefeld Pinguine) © getty 25/26 Sturm: Marcel Noebels (Eisbären Berlin) © getty 26/26 Sturm: Frederik Tiffels (Wheeling Nailers)

3. Drittel: Wiederer handelte sich eine schnelle Strafe ein, doch diesmal überstand die Sturm-Truppe auch dank eines tollen Saves von Pielmeier erstmals ein Unterzahlspiel. Wenn Deutschland gegen die starke dänische Verteidigung mal Akzente setzte, dann meist mit der Paradereihe um Ehliz, Draisaitl, Plachta, Dennis Seidenberg und Holzer.

Genau so fiel neun Minuten vor dem Ende das 2:2. Diesmal bediente Draisaitl den bärenstarken Ehliz, nach dessen Schuss der Puck irgendwie über Andersens Arm und den Pfosten den Weg ins Netz fand. Unmittelbar danach hatte Deutschland nach einem Konter sogar die Großchance zur Führung. Andersen parierte allerdings aus ganz kurzer Distanz herausragend gegen Noebels.

In den letzten vier Minuten hatten beide Teams riesige Möglichkeiten. Einmal hielt Pielmeier großartig nach einem dicken Patzer der deutschen Defensive gegen Nicklas Jensen, einmal verfehlte Storm das Tor um Zentimeter. Auf der anderen Seite war Deutschland erneut bei Kontern gefährlich, doch Draisaitl schob die Scheibe allein auf weiter Flur vorbei und Kahun scheiterte an Andersen. Mit einem gerechten 2:2 ging es in die Verlängerung.

Verlängerung: Da Michaelis 15 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit eine Strafe kassiert hatte, ging das DEB-Team im Drei-gegen-Vier in die Overtime - und überstand die Situation. Im Drei-gegen-Drei war Deutschland überlegen, trotzdem war auch nach 65 Minuten keine Entscheidung gefallen.

Penaltyschießen: Kein deutscher Penalty war drin. Hager, Kahun, Draisaitl und Michaelis scheiterten allesamt am überragenden Andersen. Plachta brachte die Scheibe erst gar nicht auf den Kasten. Pielmeier entschärfte vier Versuche der Dänen, lediglich Frans Nielsen versenkte.

Eishockey-WM 2018: Spielplan der deutschen Mannschaft

Datum Uhrzeit Gegner Sonntag, den 06.05.2018 16.15 Uhr Norwegen Montag, den 07.05.2018 16.15 Uhr USA Mittwoch, den 09.05.2018 16.15 Uhr Südkorea Samstag, den 12.05.2018 12.15 Uhr Lettland Sonntag, den 13.05.2018 20.15 Uhr Finnland Dienstag, den 15.05.2018 16.15 Uhr Kanada





Eishockey-WM: Die weiteren Spiele vom Freitag

Gruppe A

Russland - Frankreich 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

Tore: 1:0 Kaprizov (8.), 2:0 Buchnevich (9.), 3:0 Dadonov (11.), 4:0 Kaprizov (38.), 5:0 Barabanov (43.), 6:0 Shalunov (45.), 7:0 Anisimov (58.)

Schweden - Weißrussland 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Tore: 1:0 Andersson (10.), 2:0 Nyquist (10.), 3:0 Janmark (24.), 4:0 Rakell (34.), 5:0 Zibanejad (57.)

Gruppe B

USA - Kanada 5:4 n.P. (1:2, 2:1, 1:1)

Tore: 0:1 Dubois (1.), 0:2 O'Reilly (13.) 1:2 Lee (14.), 2:2 Larkin (21.), 3:2 Gaudreau (30.), 3:3 Beauvillier (38.), 4:3 Larkin (44.), 4:4 Parayko (51.)

Treffer im Penaltyschießen: Atkinson (2) - Eberle