DEL: Dominik Kahun wechselt offenbar in die NHL.

Dominik Kahun wechselt offenbar vom EHC Red Bull München zum NHL-Klub Chicago Blackhawks. Nach Informationen der Sport Bild unterschreibt der 22-jährige Nationalspieler einen Zweijahresvertrag.

"Ich hatte zwei große Träume. Erstens: bei Olympischen Spielen dabei zu sein. Zweitens: in der NHL zu spielen", wird Kahun zitiert: "Den ersten Traum habe ich mir im Februar in Pyeonchang erfüllt, gekrönt durch die sensationelle Silbermedaille. Nun geht auch der zweite Traum in Erfüllung. Ich bin rundum glücklich."

Kahun spielte in seiner Juniorenzeit in Kanada, wurde aber beim NHL-Draft 2014 von keinem Klub ausgewählt. Seitdem trägt er das Trikot des EHC, mit dem er am Donnerstag den dritten Meistertitel in Folge gewann.

Bei den Olympischen Spielen in Südkorea überzeugte er als Stürmer und war maßgeblich am Erreichen des Finals beteiligt. DEB-Präsident Franz Reindl sagte bereits damals, dass Kahun "ein Weltklassespieler" sei, der "in jeder Liga spielen kann".

Sollte Kahun tatsächlich in die NHL wechseln, wäre er nach Leon Draisaitl (Edmonton Oilers), Thomas Greiss (New York Islanders), Tom Kühnhackl (Pittsburgh Penguins), Philipp Grubauer (Washington Capitals), Korbinian Holzer (Anaheim Ducks), Tobias Rieder (Los Angeles Kings) und Dennis Seidenberg (New York Islanders) der achte Deutsche in der besten Eishockey-Liga der Welt (ausgewählte Spiele der Playoffs live auf DAZN).