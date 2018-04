Eishockey, Spiel 7 DEL-Finals - EHC München vs Eisbären Berlin: TV, Livestream, Liveticker

Porsche Tennis Grand Prix Women Single Live WTA Stuttgart: Tag 3 NBA Pacers @ Cavaliers (Spiel 5) NHL Maple Leafs @ Bruins (Spiel 7) Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Tag 4 Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Manchester Hungarian Open Men Single ATP Budapest: Viertelfinale Istanbul Cup Women Single WTA Istanbul: Viertelfinale Porsche Tennis Grand Prix Women Single WTA Stuttgart: Viertelfinale Premiership Leicester -

Am Donnerstag, den 26. April 2018, steigt das alles entscheidende Spiel 7 in den DEL-Finals zwischen dem EHC Red Bull München und den Eisbären Berlin (19.30 Uhr im LIVETICKER). Hier bekommt Ihr alle Infos zur TV-Übertragung, Livestream, Ergebnisse, Statistiken und den beiden Teams.

Die Best-of-Seven-Serie um die Deutsche Meisterschaft im Eishockey 2018 ist an Spannung und Dramatik nicht zu überbieten. Nachdem Berlin bereits mit 1-3 zurückgelegen hatte, gewann das Team von Trainer Uwe Krupp die vergangenen beiden Partien und erzwang damit einen Showdown in München. Bislang holte noch nie eine Mannschaft in der DEL den Titel, die bereits mit 1-3 zurückgelegen hatte.

Für die Bullen (Platz eins nach der regulären Saison) geht es um die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte und den dritten DEL-Titel in Folge. Die Eisbären (Platz zwei nach der regulären Saison) können sich erstmals seit 2013 und zum insgesamt achten Mal die Krone aufsetzen.

Wann und wo findet Spiel 7 der DEL-Finals 2018 statt?

Das "Finale" um den Titel steigt am 26. April um 19.30 Uhr in München. Austragungsort ist das Olympia-Eissportzentrum, das 6.142 Zuschauern Platz bietet.

DEL-Finals: Wo kann ich Spiel 7 im TV und im Livestream sehen?

Das entscheidende Spiel 7 um die Meisterschaft zwischen München und Berlin ist nicht im Free-TV zu sehen. Fans können die Partie lediglich mit einem Eishockey-Abo bei Telekom Sport im Livestream verfolgen.

Die gute Nachricht: Wie zu allen DEL-Spielen bietet SPOX auch zum letzten Spiel der Saison einen Liveticker an.

© getty

EHC Red Bull München vs. Eisbären Berlin: Die DEL-Finals im Überblick

Das bislang eindeutig verrückteste Aufeinandertreffen in dieser Serie war Spiel 5 in München. Die Bullen holten im Schlussdrittel einen Zwei-Tore-Rückstand auf und erzwangen die Verlängerung. Dort war es Jamie MacQueen, der in der 62. Minute das Siegtor für Berlin besorgte.

Datum Spiel Heim Auswärts Ergebnis Fr., 13.04. 1 München Berlin 3:4 So., 15.04. 2 Berlin München 4:5 Mi., 18.04. 3 München Berlin 4:1 Fr., 20.04. 4 Berlin München 2:4 So., 22.04. 5 München Berlin 5:6 OT Di., 24.04. 6 Berlin München 5:3 Do., 26.04. 7 München Berlin -:-

© getty

Die DEL-Finals-Torschützenliste vor Spiel 7

Platz Name Verein Tore 1 Jamie MacQueen Eisbären Berlin 5 1 Jon Matsumoto EHC Red Bull München 5 3 Sean Backman Eisbären Berlin 4 3 Brooks Macek EHC Red Bull München 4 3 Nick Petersen Eisbären Berlin 4 6 Andre Rankel Eisbären Berlin 3 7 James Sheppard Eisbären Berlin 2 7 Louis-Marc Aubry Eisbären Berlin 2 7 Keith Aucoin EHC Red Bull München 2 7 Maximilian Kastner EHC Red Bull München 2 7 Yannic Seidenberg EHC Red Bull München 2 7 Mads Christensen EHC Red Bull München 2 13 Florian Kettemer EHC Red Bull München 1 13 Steve Pinizzotto EHC Red Bull München 1 13 Patrick Hager EHC Red Bull München 1 13 Michael Wolf EHC Red Bull München 1 13 Dominik Kahun EHC Red Bull München 1 13 Thomas Oppenheimer Eisbären Berlin 1 13 Jason Jaffray EHC Red Bull München 1 13 Daniel Fischbuch Eisbären Berlin 1 13 Konrad Abeltshauser EHC Red Bull München 1

DEL-Finals 2018: Die Torhüter

Danny aus den Birken: Der 33-Jährige, wesentlicher Bestandteil der deutschen Mannschaft, die bei Olympia in Pyeongchang die Silbermedaille errungen hat, stand bislang in allen sechs Finalspielen im Kasten der Münchner. Seine diesjährige Playoff-Bilanz: 11 Siege, 5 Niederlagen, 436 Saves (91.21 Prozent).

Der 33-Jährige, wesentlicher Bestandteil der deutschen Mannschaft, die bei Olympia in Pyeongchang die Silbermedaille errungen hat, stand bislang in allen sechs Finalspielen im Kasten der Münchner. Seine diesjährige Playoff-Bilanz: 11 Siege, 5 Niederlagen, 436 Saves (91.21 Prozent). Petri Vehanen: Ebenso wie sein Gegenüber absolvierte auch der 40-jährige Finne bislang alle sechs Finalspiele im Tor der Eisbären. Die diesjährige Playoff-Quote des Weltmeisters von 2011: 11 Siege, 6 Niederlagen, 494 Saves (89.98 Prozent).

EHC Red Bull München vs. Eisbären Berlin: Die Trainer

Don Jackson: Der 61-jährige US-Amerikaner, der seit 2014 in München an der Bande steht, ist der Titelhamster in der DEL. Zwischen 2009 und 2013 holte der frühere NHL-Profi als Cheftrainer vier Meisterschaften mit den Eisbären. In den vergangenen beiden Spielzeiten sicherte er sich mit den Bullen die Trophäe.

Der 61-jährige US-Amerikaner, der seit 2014 in München an der Bande steht, ist der Titelhamster in der DEL. Zwischen 2009 und 2013 holte der frühere NHL-Profi als Cheftrainer vier Meisterschaften mit den Eisbären. In den vergangenen beiden Spielzeiten sicherte er sich mit den Bullen die Trophäe. Uwe Krupp: Der frühere Bundestrainer war der erste deutsche Spieler, der den Stanley Cup gewann (1996 und 2002). Wie Jackson in München ist auch der 52-Jährige seit 2014 der verantwortliche Mann bei den Berlinern. Für Krupp, der Deutschland 2010 sensationell bis ins WM-Halbfinale führte, wäre es als Trainer der erste DEL-Titel.

Der Weg des EHC Red Bull München in die Finals

Runde Gegner Ausgang der Serie Viertelfinale Fischtown Pinguins 4-1 Halbfinale Adler Mannheim 4-1

Der Weg der Eisbären Berlin in die Finals

Runde Gegner Ausgang der Serie Viertelfinale Grizzlys Wolfsburg 4-1 Halbfinale Nürnberg Ice Tigers 4-2

DEL-Finals: Das sagen die Beteiligten vor Spiel 7