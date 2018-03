Job in der NHL? Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm: "Warum nicht?"

Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale NBA 76ers @ Cavaliers UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Premiership Harlequins -

Bath Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinale World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 1 NBA Raptors @ Wizards UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale NHL Blues @ Stars UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 2 NCAA Division I Baylor @ Kansas State World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 2 NHL Blackhawks @ Kings NCAA Division I Kansas @ Oklahoma State Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin BSL Fenerbahce -

Galatasaray Liga ACB Gran Canaria -

Valencia UK Open UK Open: Viertelfinale Premiership Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 3 UK Open UK Open: Halbfinale + Finale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Jazz @ Grizzlies Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics

Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm hat erneut sein Interesse an einem Job in der NHL bekräftigt. "Warum nicht? Ich bin noch jung, habe noch viele Jahre vor mir. Es ist mein Ziel", sagte der 39-Jährige am Donnerstag bei Sky Sport News HD: "Muss ja nicht als Cheftrainer sein. Einfach bei irgendeiner Mannschaft mitarbeiten."

Sturm, der am vergangenen Sonntag mit der deutschen Nationalmannschaft Silber bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang gewann, hatte bereits zuvor sein Interesse an einer Anstellung in Übersee bekundet. Momentan sei dies aufgrund seines Vertrags bis 2022 beim Deutschen Eishockey-Bund aber noch kein Thema. Sturm betreut die DEB-Auswahl seit 2015.

Eine Doppelfunktion als Bundestrainer und NHL-Coach kann sich Sturm, der als Spieler über 1000 NHL-Partien bestritten hatte, jedoch nicht vorstellen. "Die NHL ist eine andere Liga. Nicht nur im spielerischen Bereich. Von daher ist so etwas absolut unmöglich. Man ist da täglich beschäftigt und steht unter Druck", sagte Sturm.