DEL: Nürnberg Ice Tigers verlängern mit Keeper Niklas Treutle

Die Nürnberg Ice Tigers aus der DEL haben den Vertrag mit ihrem Torwart Niklas Treutle um drei Jahre bis 2021 verlängert. Dies teilten die Franken am Donnerstag mit. Der 26-Jährige ist laut Statistik bester Torhüter der DEL. In den Play-offs (ab 14. März) trifft Treutle mit den Ice Tigers im Viertelfinale auf die Kölner Haie.

In der zurückliegenden Hauptrunde wies Treutle mit einer Fangquote von 94,4 Prozent und einem Gegentorschnitt von 1,89 in beiden Kategorien die besten Werte in der Liga auf.

"Niklas hat sich zu einem der besten Torhüter der DEL entwickelt. Er arbeitet sowohl auf als auch neben dem Eis immer hart daran, noch besser zu werden", sagte Ice-Tigers-Sportdirektor Martin Jiranek.