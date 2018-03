DEL: Iserlohn Roosters verpflichten kanadischen Stürmer Anthony Camara

UK Open Live UK Open: Tag 1 -

Die Iserlohn Roosters haben für den Playoff-Kampf in der DEL personell nachgerüstet. Wie der Klub am Freitag bekannt gab, wechselt der Kanadier Anthony Camara von den Graz99ers an den Seilersee. Der 24-Jährige unterzeichnete einen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit. In Österreich erzielte er in 14 Spielen fünf Treffer und bereitete sechs Tore vor.

"Aufgrund der Verletzung von Louie Caporusso war es uns wichtig, den Kader noch ein wenig breiter aufzustellen. Das ist uns mit Anthony gelungen", sagte Roosters-Manager Karsten Mende.

2011 wurde Camara vom NHL-Klub Boston Bruins in der dritten Runde an 81. Position gedraftet. Bei den Bruins unterzeichnete der Stürmer anschließend seinen ersten Profivertrag, spielte allerdings ausschließlich in den Farmteams. Zwei Spieltage vor Ende der Hauptrunde belegt Iserlohn den achten Tabellenplatz.