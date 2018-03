DEL: Adler Mannheim und Kölner Haie ziehen direkt in die Playoffs ein

NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Pinar Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Basketball Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptūnas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale NHL Wild @ Golden Knights Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich NBA Hawks @ Bucks BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Finale NBA Celtics @ Pelicans

Die Adler Mannheim und die Kölner Haie haben sich am 52. und letzten Spieltag der DEL die beiden verbliebenen direkten Plätze für das Viertelfinale der Playoffs gesichert. Mannheim zitterte sich dank eines 4:3 (2:0, 0:3, 1:0, 0:0, 1:0)-Erfolgs nach Penaltyschießen bei den Augsburger Panther auf Rang fünf. Die Haie nutzten beim 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) beim ERC Ingolstadt die Patzer der Konkurrenz durch ein Tor kurz vor Schluss aus und sicherten sich den sechsten Platz.

Vizemeister Grizzlys Wolfsburg, vor dem Spieltag noch Fünfter, verspielte beim 0:3 (0:1, 0:1, 0:1) bei den Schwenninger Wild Wings das direkte Ticket für die Finalrunde. In den Pre-Playoffs wird es das Duell ab dem 7. März bereits wieder geben.

Die Iserlohn Roosters treffen nach dem 4:3 (0:1, 1:1, 2:1, 1:0) bei Titelverteidiger Red Bull München als Achter in den Vor-Playoffs auf Fischtown Pinguins Bremerhaven. Bei den Münchnern standen die Olympia-Fahrer erstmals nach ihrer Rückkehr aus Pyeongchang wieder auf dem Eis.

Eisbären Berlin für Champions Hockey League qualifiziert

Die Eisbären verteidigten mit dem 6:1 (2:0, 3:0, 1:1)-Kantersieg gegen Bremerhaven ihren zweiten Platz und sicherten sich damit die Qualifikation für die Champions Hockey League. Hauptrundensieger München, Rekordmeister Berlin, die Nürnberg Ice Tigers und der ERC Ingolstadt hatten sich bereits zuvor die Play-off-Teilnahme gesichert.

Die Haie treffen nach dem Last-Minute-Treffer von Sebastian Uvira (59.) im Viertelfinale auf Nürnberg, Ingolstadt trifft auf Mannheim.

Die erste Pre-Playoff-Runde der Teams auf den Rängen sieben bis zehn beginnt am 7. März und wird im best-of-three-Modus ausgespielt. Das Viertelfinale startet am 14. März, der deutsche Meister steht spätestens nach dem möglichen siebten Spiel der Finalrunde am 26. April fest.