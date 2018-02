DEL: Düsseldorf dreht Derby gegen Köln - auch Nürnberg und Berlin mit Siegen

Davis Cup Men National_team Live Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single Live WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 2 Davis Cup Men National_team Superfeed: Tag 2 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Six Nations Wales -

Schottland Six Nations Frankreich -

Irland NCAA Division I Miami @ Virginia Tech World Championship Boxing Lawrence Okolie vs Isaac Chamberlain NBA Bulls @ Clippers NCAA Division I Kansas State @ West Virginia Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 World Championship Boxing Gilberto Ramirez vs Habib Ahmed NHL Blackhawks @ Flames World Rugby Sevens Series Hamilton: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Superfeed: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes Liga ACB Bilbao -

Fuenlabrada St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Finale Six Nations Italien -

England Liga ACB Saski-Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina NBA Thunder @ Warriors Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League Oldenburg -

Hapoel Holon NBA Timberwolves @ Cavaliers Premier League Darts Premier League: Cardiff NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Tag 5 Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton NBA Timberwolves @ Bulls Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Six Nations Irland -

Italien Six Nations England -

Wales Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale NBA Pelicans @ Nets NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Liga ACB Barcelona -

Bilbao Premiership Harlequins -

Wasps Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Six Nations Schottland -

Frankreich Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale NHL Rangers @ Jets NBA Cavaliers @ Celtics NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 NBA Spurs @ Jazz Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 NBA Cavaliers @ Thunder Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 NBA Clippers @ Celtics Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Premier League Darts Premier League: Newcastle Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 NHL Rangers @ Islanders NBA Lakers @ Timberwolves Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Pro14 Glasgow -

Toyota Cheetahs Premiership Sale -

Saracens

Mit einer tollen Moralleistung im rheinischen Derby hat die Düsseldorfer EG die Chance auf die Pre-Play-offs in der DEL gewahrt.

Die DEG drehte am letzten Spieltag vor der Olympiapause die Partie gegen den Rivalen Kölner Haie und siegte mit 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0) nach Verlängerung. Mit nun 65 Punkten beträgt Düsseldorfs Abstand auf die Schwenninger Wild Wings auf Rang zehn nur noch drei Zähler.

An der Tabellenspitze verkürzten die Nürnberg Ice Tigers und die Eisbären Berlin den Abstand auf Meister Red Bull München. Nürnberg siegte bei den Krefeld Pinguinen mit 4:2 (1:1, 1:0, 2:1) und verteidigte mit nun 94 Punkten den zweiten Platz vor Berlin (92 Punkte), das 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) in Villingen-Schwenningen gewann.

Die spielfreien Münchner (103) haben den ersten Platz in der Hauptrunde mit neun Punkten Vorsprung auf Nürnberg bei noch drei ausstehenden Spielen aber so gut wie sicher.

Ingolstadt und Straubing siegen

Der ERC Ingolstadt (66 Punkte) schob sich durch ein klares 5:1 (4:0, 0:0, 1:1) bei den Augsburger Panthern auf den direkten Play-off-Rang sechs vor. Schlusslicht Straubing Tigers feierte mit dem 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) gegen die Iserlohn Roosters den dritten Sieg aus den vergangenen vier Spielen.

T.J. Mulock (3.) und Fredrik Eriksson (12.) hatten Köln im Derby vor 13.205 Zuschauern früh in Führung gebracht. Die DEG kam aber durch Treffer von Brandon Burlon (25.) und Alexander Barta (38.) an dessen Geburtstag wieder heran. Schon nach 40 Sekunden in der Verlängerung belohnte Jeremy Welsh die Düsseldorfer Aufholjagd.