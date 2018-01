NHL: Tom Kühnhackl mit Penguins auf Kurs, Islanders gewinnen Derby

Liga ACB Murcia -

Gran Canaria European Rugby Champions Cup Castres -

Leicester European Challenge Cup Cardiff -

Toulousain NHL Red Wings @ Blackhawks Liga ACB Barcelona -

Malaga NHL Flames @ Hurricanes NBA Pelicans @ Knicks NBA Bucks @ Wizards NBA Lakers @ Grizzlies NBA Warriors @ Cavaliers NCAA Division I Kansas @ West Virginia Champions Hockey League Trinec -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Ventspils Basketball Champions League Murcia -

Oldenburg NBA Pelicans @ Celtics Basketball Champions League Bayreuth -

Banvit Basketball Champions League Bonn -

Aris NBA Lakers @ Thunder NHL Golden Knights @ Lightning NBA Timberwolves @ Rockets European Challenge Cup Gloucester -

Pau NHL Canadiens @ Capitals NBA Knicks @ Jazz European Rugby Champions Cup Clermont -

Ospreys European Rugby Champions Cup Treviso -

Bath NHL Stars @ Sabres European Challenge Cup Stade Francais -

Edinburgh NBA Thunder @ Cavaliers Liga ACB Andorra -

Barcelona Liga ACB Valencia -

Fuenlabrada NBA Knicks @ Lakers NHL Golden Knights @ Hurricanes NCAA Division I North Carolina @ Virginia Tech NBA Timberwolves @ Clippers Basketball Champions League Elan Chalon -

Ludwigsburg Basketball Champions League Estudiantes -

Bayreuth NBA Cavaliers @ Spurs Basketball Champions League Oldenburg -

AS Monaco Basketball Champions League Nanterre -

Bonn NBA Rockets @ Mavericks NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons

Nationalspieler Tom Kühnhackl schlägt mit den Pittsburgh Penguins so langsam Play-off-Kurs in der NHL ein. Der Titelverteidiger gewann 4:1 gegen die Detroit Red Wings und kletterte dank des dritten Siegs in Serie auf den achten Platz der Eastern Conference. Stürmer Kühnhackl blieb in 9:42 Minuten Spielzeit ohne Torbeteiligung.

Im New Yorker Derby setzten sich die Islanders ohne die beiden Nationalspieler Thomas Greiss und Dennis Seidenberg deutlich mit 7:2 bei den Rangers durch.

Die Islanders (48) sprangen durch den dritten Derbysieg in Folge auf Rang neun im Osten und bis auf einen Punkt an den siebtplatzierten Stadtrivalen heran.