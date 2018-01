DEL: Sechster Heimsieg in Folge für die Adler Mannheim

NCAA Division I Michigan @ Purdue NHL Capitals @ Panthers NBA Wizards @ Thunder World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 1 Unibet Masters The Masters: Tag 1 NBA 76ers @ Spurs World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 2 Unibet Masters The Masters: Tag 2 NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia NHL All-Star Skills Competition World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 3 Liga ACB Real Madrid -

Mit dem sechsten Heimsieg in Folge haben die Adler Mannheim ihre Aufholjagd in der DEL fortgesetzt. Der siebenmalige Meister bezwang den ERC Ingolstadt mit 3:1 (2:0, 0:0, 1:1) und kletterte auf den neunten Tabellenplatz, der zur Teilnahme an den Vor-Play-offs berechtigt.

Der Rückstand auf den sechsten Rang und die direkte Qualifikation für das Viertelfinale beträgt nur noch zwei Punkte. Einen wichtigen Dreier im Kampf um die Play-offs verbuchten auch die Kölner Haie, die sich mit 3:1 (1:0, 0:0, 2:1) beim Tabellenzweiten Nürnberg Ice Tigers durchsetzten und sich auf Platz fünf verbesserten.

Olympia-Teilnehmer David Wolf (7., 54.) und Garrett Festerling (18.) erzielten die Tore für die Mannheimer. Torhüter Dennis Endras, der ebenfalls zum Aufgebot für die Winterspiele in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) gehört, ließ nur einen Treffer von David Elsner (46.) zu. Für die Haie trafen Benjamin Hanowski (14.), Blair Jones (45.) und TJ Mulock (59.).