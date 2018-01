DEL: Grizzlys Wolfsburg verlieren Anschluss - Straubing Tigers gewinnen Kellerduell

Brisbane International Women Single Live WTA Brisbane: Viertelfinale Shenzhen Open Women Single Live WTA Shenzhen: Viertelfinale Maharashtra Open Men Single ATP Pune: Viertelfinale NHL Islanders @ Flyers NBA Warriors @ Rockets ASB Classic Women Single WTA Auckland: Halbfinale Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Halbfinale -

Die Hauptrundenmeisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga wird immer mehr zu einem Dreikampf. Der Tabellenvierte Grizzlys Wolfsburg unterlag am 38. Spieltag beim ERC Ingolstadt 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) nach Verlängerung und hat bereits 18 Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Nürnberg Ice Tigers (81).



Die Franken, Meister Red Bull München (79) und die Eisbären Berlin (79) hatten ihre Spiele am Dienstag jeweils gewonnen.

Im Kellerduell setzte sich Schlusslicht Straubing Tigers gegen die Krefeld Pinguine mit 4:3 (0:1, 2:0, 2:2) durch und zog damit nach Punkten mit dem Tabellenvorletzten aus Krefeld (43) gleich, hat aber ein Spiel weniger absolviert. Drei Punkte mehr haben die Augsburger Panther, die sich 3:1 (2:0, 1:0, 0:0) gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven (49) durchsetzten.

In Ingolstadt hatte David Elsner (5.) die Gastgeber früh in Führung gebracht, Marcel Ohmann egalisierte zu Beginn des zweiten Drittels (23.). Der US-amerikanische Stürmer Brett Olson traf nach 39 Sekunden in der Verlängerung zum Sieg.